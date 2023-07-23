SHINee Key震撼發言：「可以和太妍一起泡澡！」原來是來自《無挑》的經典友情梗

SHINee昨日更新官方YT頻道，三位成員對不同主題進行討論，聊到異性友誼話題時，Key突然語出驚人！

討論歌詞時，泰民表示自己不相信男女之間有真正的朋友，Key反駁說：「我和taenggu（*太妍外號）可以一起泡半身浴！」泰民震驚：「真心的嗎？」



節目裡這段對話一帶而過，但在網上掀起巨大討論。 Key和太妍是很有名的同門師姐弟兼好友，因為一起做綜藝節目的效果太強，還被戲稱為「綜藝姐弟」。 這段發言也被人多人看做是真友誼認證。

不過難免有些網友突然認真起來，留言說：「是不是也要問一下太妍的意見？」 其實很多藝人都在綜藝裡說過類似的話，就連Key也不止對太妍說過，似乎已經成為表達友情深厚的固定句式XD

最開始是《無限挑戰》給幾位明星做相親，包括宋恩伊、申奉仙、金淑、金濟東等。 池相烈吐槽自己跟女嘉賓們都太過熟悉：「不是...... 我跟她們都可以一起洗半身浴了！」宋恩伊：「（作為同僚）是不討厭...（突然生氣）但不一樣啊！難道有好感就可以交往嗎？ 我不想跟濟東bobo！」XD



劉在錫在《玩什麼好呢？ 》也提過這個梗，說他和宋恩伊有著深厚友情，到了「就算一起泡半身浴都沒有任何問題」的程度。



Key也在《我獨自生活》裡說過：「我和娜勑努那可以一起泡半身浴！」全炫茂添油加醋：「我連幫她搓背都可以！」



所以，這是形容異性友誼達到某個境界的固定句式了嗎XD

▽影片已定位至這段對話開始時間：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞