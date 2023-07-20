真情侶就是甜！終於看到《換乘2》海恩♥賢奎同框＋牽手下班，網友：「畫面太美、像電影一樣」
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真情侶就是甜！終於看到《換乘2》海恩♥賢奎同框＋牽手下班，網友：「畫面太美、像電影一樣」

明星   2023年7月20日   星期四14:53   Yuan  

（封面圖源：KBS截圖、YouTube@티브이데일리截圖）

《第2屆青龍系列大獎》在19日晚上登場，除了眾星雲集外，《換乘戀愛2》的海恩和賢奎也有出席（節目有被提名），兩人久違的同框，讓許多觀眾都相當激動！

（圖源：YouTube@티브이데일리截圖）

此外，還有網友目擊兩人下班的畫面，賢奎跟著工作人員走在前面，而海恩則拉著裙襬走在後面一點，這時...賢奎連頭都沒有回把右手往後伸，等著海恩牽上。走了幾步之後，海恩為了和粉絲們打招呼而鬆開了手，賢奎馬上牽了海恩的另一隻手。

雖然動圖只有短短幾秒，但已經引發熱烈討論。網友：「頒獎典禮結束後牽著手下班 嗚嗚嗚」、「哇 瘋了」、「哇～兩個人都穿成那樣被拍到，畫面真的好美啊」、「能那樣見面交往得那麼好，真神奇」、「賢奎連頭都不看就伸出手來...」、「我最愛的情侶真的好幸福啊」、「瘋了，像電影一樣開場」、「一定要在高尺巨蛋結婚哦」、「啊 好心動」等等。

海恩和賢奎在《換乘戀愛2》成功配對，愛情一直維持到現在，日前還一起去了迪士尼！今年6月，為了慶祝交往一週年，他們還「重回濟州島」約會，海恩還穿著在節目中穿過的粉紅色洋裝，但兩人真的很低調，雖然沒有公開什麼合照，不過真的有好好在一起啊！
（圖源：IG@am01h23m、IG@__haeppy）（圖源：IG@__haeppy）

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