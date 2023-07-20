【K社韓國小百科】韓最低時薪明年調升240韓元、漲幅僅今年一半，網歎氣：「再過十年都不會破萬」

韓相關部門昨日決定將2024年最低時薪調整為9860元，比照今年只上升了2.5%，對此勞資雙方均表示不滿。

韓國最低時薪委員會本月18日召開第14次全體會議，經過徹夜討論後於19日早晨6點、第15次全體會議中做出這一決定。 此前勞資雙方分別提出1萬韓元和9860韓元最低時薪標準，投票結果9860韓元提案獲得17票，1萬韓元提案僅獲8票，另有1票棄權。 投票者包括8位勞動者委員、9位消費者委員、9位公益委員。

據推算，明年有65萬至334萬7千韓國勞動者領取最低時薪。 以每月工作209小時計算，即是最低月薪為206萬740韓元。



最近五年韓國的最低時薪依次為：2019年8350元（漲幅10.9%），2020年8590元（2.87%），2021年8720（1.5%），2022年9160元（5.05%），今年9620元（5.0%）。 此前很多人關注明年最低時薪能否突破1萬，對於這一結果，很多網友表示失望和無奈：「只漲240元無異於減薪」、「遠遠趕不上物價上漲速度」、「電費氣費交通費都漲成什麼樣子樣子，時薪連一萬都不到」、「工作一小時都買不起一碗湯飯、一張電影票」、「收入差距只會進一步拉大」、「地獄朝鮮又來了嗎」、「 再過10年也到不了9999韓元」。



此外，今年也是韓國決議最低時薪的過程耗時最久的一次。 韓國從1988年開始施行最低時薪制度，此前最長的審議時間為2016年的108天，今年則耗費了110天之久才達成一致。

*小編想起《社內相親》裡金世正把350萬元月薪形容為「像老鼠尾巴一樣少」，那麼206萬月薪是不是可以形容為「像老鼠腳指甲一樣少」...



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