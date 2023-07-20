綜藝《Bro & Marble》先公開！為了完成起床任務：Hoshi又打電話找媽媽、曹圭賢「偷走」李昇基的睡衣！

《Bro & Marble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行一邊玩「現實版大富翁」的全新綜藝真人秀。由李昇基、柳演錫、池錫辰、李東輝、曹世鎬、Super Junior 曺圭賢、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。

先公開的預告中，製作組給他們起床任務「我們昇基不是笨蛋」。當中包含獲得昇基簽名、摸昇基的頭髮、對昇基背後擁抱、和昇基IG互相關注、和昇基躺在同一張床上、偷走昇基喜歡的帽子、穿昇基的衣服、戴昇基的假髮，完成任務就可以獲得對應的金額。



曹圭賢馬上去李昇基的房間，發現他在洗漱之後，直接偷走睡衣套裝 XD 不愧是《新西遊記》出來的，為了隱藏他在外面還穿著自己的衣服，真的不怕熱啊～！



而 Hoshi 為了想要拿到簽名，直接電話給媽媽：「媽媽～我要完成一個任務...」還交代媽媽要怎麼說。李昇基登場之後，Hoshi 自然地對他說：「昇基哥～我媽媽想要您的簽名！」並把電話開了擴音，雙方打完招呼後，Hoshi 媽媽就說：「哦嗚～簽名拜託啦！」媽媽還配合演戲（笑）！



最好笑的就是柳演錫假裝要跟李昇基說事情，兩人就一起進去房間，柳演錫說著說著（演得超自然）就躺在李昇基的床。曹圭賢看到這一幕後馬上去跟李東輝打小報告：「演錫哥...他躺下了！一起躺著了！」結果大家陸續進去李昇基的房間，李東輝、曹圭賢和 Hoshi 都躺在床上，李昇基也疑惑問他們有什麼吧？還打了曹圭賢的屁股，但不知道他穿著自己的褲子。



而《Bro & Marble》將在21日播出，香港觀眾可以於「黃Viu煲劇平台」收看。



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