真情侣就是甜！终於看到《换乘2》海恩♥贤奎同框＋牵手下班，网友：「画面太美、像电影一样」
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真情侣就是甜！终於看到《换乘2》海恩♥贤奎同框＋牵手下班，网友：「画面太美、像电影一样」

明星   2023年7月20日   星期四14:53   Yuan  

（封面图源：KBS截图、YouTube@티브이데일리截图）

《第2届青龙系列大奖》在19日晚上登场，除了众星云集外，《换乘恋爱2》的海恩和贤奎也有出席（节目有被提名），两人久违的同框，让许多观众都相当激动！

（图源：YouTube@티브이데일리截图）

此外，还有网友目击两人下班的画面，贤奎跟著工作人员走在前面，而海恩则拉著裙摆走在后面一点，这时...贤奎连头都没有回把右手往后伸，等著海恩牵上。走了几步之后，海恩为了和粉丝们打招呼而松开了手，贤奎马上牵了海恩的另一只手。

虽然动图只有短短几秒，但已经引发热烈讨论。网友：「颁奖典礼结束后牵著手下班 呜呜呜」、「哇 疯了」、「哇～两个人都穿成那样被拍到，画面真的好美啊」、「能那样见面交往得那么好，真神奇」、「贤奎连头都不看就伸出手来...」、「我最爱的情侣真的好幸福啊」、「疯了，像电影一样开场」、「一定要在高尺巨蛋结婚哦」、「啊 好心动」等等。

海恩和贤奎在《换乘恋爱2》成功配对，爱情一直维持到现在，日前还一起去了迪士尼！今年6月，为了庆祝交往一周年，他们还「重回济州岛」约会，海恩还穿著在节目中穿过的粉红色洋装，但两人真的很低调，虽然没有公开什么合照，不过真的有好好在一起啊！
（图源：IG@am01h23m、IG@__haeppy）（图源：IG@__haeppy）

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