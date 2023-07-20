真情侣就是甜！终於看到《换乘2》海恩♥贤奎同框＋牵手下班，网友：「画面太美、像电影一样」

《第2届青龙系列大奖》在19日晚上登场，除了众星云集外，《换乘恋爱2》的海恩和贤奎也有出席（节目有被提名），两人久违的同框，让许多观众都相当激动！

ㅁㅊ 현규해은 투샷을 청룡시리즈어워즈에서 보는 날이 온다. . 둘이 얘기하는거 잡힘!! pic.twitter.com/inKEIDSYdD — 란정 (@roodzep) July 19, 2023

此外，还有网友目击两人下班的画面，贤奎跟著工作人员走在前面，而海恩则拉著裙摆走在后面一点，这时...贤奎连头都没有回把右手往后伸，等著海恩牵上。走了几步之后，海恩为了和粉丝们打招呼而松开了手，贤奎马上牵了海恩的另一只手。

미친 청룡 끝나고 손잡고 가는 해은현규래 입꼬리 귀에 걸림; pic.twitter.com/5c03vLC7ze — 양철 (@yangcheol2) July 19, 2023

虽然动图只有短短几秒，但已经引发热烈讨论。网友：「颁奖典礼结束后牵著手下班 呜呜呜」、「哇 疯了」、「哇～两个人都穿成那样被拍到，画面真的好美啊」、「能那样见面交往得那么好，真神奇」、「贤奎连头都不看就伸出手来...」、「我最爱的情侣真的好幸福啊」、「疯了，像电影一样开场」、「一定要在高尺巨蛋结婚哦」、「啊 好心动」等等。

海恩和贤奎在《换乘恋爱2》成功配对，爱情一直维持到现在，日前还一起去了迪士尼！今年6月，为了庆祝交往一周年，他们还「重回济州岛」约会，海恩还穿著在节目中穿过的粉红色洋装，但两人真的很低调，虽然没有公开什么合照，不过真的有好好在一起啊！



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