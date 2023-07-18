ZB1韓維辰大復仇啦！Diss白久玲「你變得很寬容耶！」「〈Love Shot〉就跳了好幾年嗎？」

從選秀節目《Boys Planet》脫穎而出出道的9人男團ZEROBASEONE（ZB1），部分成員來到節目舞蹈導師白久玲（白久英）的YouTube節目《絕了久玲》（DOPE CLUB），與導師重聚。

金太來、RICKY、金奎彬與韓維辰前來做客，最大看點當然是白久玲與韓維辰的相遇了！要知道，白久玲可是曾惡惡狠狠對韓維辰說：「我兒子都會跳了！」也對他和金奎彬說過：「光〈英雄〉就跳了好幾年嗎？」，這兩句毒舌的話最後不僅成為《Boys Planet》的哏，也變成了《絕了久玲》的哏，來賓看到白久玲都會唸個幾次他這些毒舌名台詞。



四名成員一進門就氣勢非凡，尤其是韓維辰，讓白久玲相當不安。在金太來通過進入白久玲舞蹈社的考核後，韓維辰默默吐露一句：「你變得很寬容耶！」白久玲便直接語塞，成員們你一言我一語的調侃都無力反駁XD。



輪到韓維辰接受考核，白久玲一稱讚韓維辰「跳得很好」，其他人就發笑，在白久玲稱讚金太來的歌聲時，韓維辰還冷不防來一句：「光唱歌就唱了好幾年嗎？」



到了最重要的環節談真心話，另個「跳了好幾年〈英雄〉」的受害者金奎彬先滔滔不絕，說自己當時才練一小時，但犯了一過錯就被罵、世界就分崩離析了……韓維辰則說從崔容俊說他跳舞很像白久玲開始「就已經被盯上了」，一個步伐錯了就被質疑。白久玲對這所有控告依舊反駁不了，當金太來說了白久玲的美談，金奎彬還馬上問他：「你拿了多少錢？」



後續小遊戲，韓維辰還趁機打白久玲屁股大喊：「光〈Love Shot〉就跳了好幾年嗎？」似乎把節目已來的怨氣都一次發出XDDD。



雖然白久玲對韓維辰很嚴格，但他仍然很欣賞他，正所謂愛之深責之切吧！透露之前和其他導師討論的「想選哪位練習生當兒子」，他選的就是韓維辰！他也回答為什麼曾經喊他「白維辰」，他不好意思的回答：「好人就可以得到這個姓。」這正是把韓維辰認兒子沒錯了吧？

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