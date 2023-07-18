ZB1韩维辰大复仇啦！Diss白久玲「你变得很宽容耶！」「〈Love Shot〉就跳了好几年吗？」

从选秀节目《Boys Planet》脱颖而出出道的9人男团ZEROBASEONE（ZB1），部分成员来到节目舞蹈导师白久玲（白久英）的YouTube节目《绝了久玲》（DOPE CLUB），与导师重聚。

金太来、RICKY、金奎彬与韩维辰前来做客，最大看点当然是白久玲与韩维辰的相遇了！要知道，白久玲可是曾恶恶狠狠对韩维辰说：「我儿子都会跳了！」也对他和金奎彬说过：「光〈英雄〉就跳了好几年吗？」，这两句毒舌的话最后不仅成为《Boys Planet》的哏，也变成了《绝了久玲》的哏，来宾看到白久玲都会念个几次他这些毒舌名台词。



四名成员一进门就气势非凡，尤其是韩维辰，让白久玲相当不安。在金太来通过进入白久玲舞蹈社的考核后，韩维辰默默吐露一句：「你变得很宽容耶！」白久玲便直接语塞，成员们你一言我一语的调侃都无力反驳XD。



轮到韩维辰接受考核，白久玲一称赞韩维辰「跳得很好」，其他人就发笑，在白久玲称赞金太来的歌声时，韩维辰还冷不防来一句：「光唱歌就唱了好几年吗？」



到了最重要的环节谈真心话，另个「跳了好几年〈英雄〉」的受害者金奎彬先滔滔不绝，说自己当时才练一小时，但犯了一过错就被骂、世界就分崩离析了……韩维辰则说从崔容俊说他跳舞很像白久玲开始「就已经被盯上了」，一个步伐错了就被质疑。白久玲对这所有控告依旧反驳不了，当金太来说了白久玲的美谈，金奎彬还马上问他：「你拿了多少钱？」



后续小游戏，韩维辰还趁机打白久玲屁股大喊：「光〈Love Shot〉就跳了好几年吗？」似乎把节目已来的怨气都一次发出XDDD。



虽然白久玲对韩维辰很严格，但他仍然很欣赏他，正所谓爱之深责之切吧！透露之前和其他导师讨论的「想选哪位练习生当儿子」，他选的就是韩维辰！他也回答为什么曾经喊他「白维辰」，他不好意思的回答：「好人就可以得到这个姓。」这正是把韩维辰认儿子没错了吧？

▼完整节目



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