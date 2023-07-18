D社爆FIFTY FIFTY製作人偽造挪威作曲家簽名、非法獲取股份，罪名可判3年有期徒刑！

原來安聖日不僅背叛全洪俊社長，也在背後捅了FIFTY FIFTY成員一刀......

FIFTY FIFTY火爆全球的名曲《Cupid》是由瑞典音樂學校的三名學生創作，當時FIFTY FIFTY社長全洪俊拿出九千美元向他們購買版權，但被安聖日暗中做了手腳。



據韓國Dispatch昨日報道，安聖日向3名作曲人分別付款、偷偷購買了版權。 今年2月簽訂了全盤接收作曲人股份的「權利讓受渡契約」，3月向著作權協會提交「股份變更確認書」。 根據該確認書，全洪俊將原本屬於3名作曲人的74.5%股份全部轉到自己及自己公司名下，令原作曲人股份清零，FIFTY FIFTY成員Keena擔任作詞所獲股份也從6.5%縮水到0.5%。 而全洪俊代表對這一切完全不知情。

過程中，安聖日作為外包公司向僱傭方隱瞞實情、違反外包業務合約，更嚴重的是2次在「股份變更確認書」中偽造3名作曲家的簽名，最終通過非法行為獲取了作曲人的股份。 根據韓國刑法，「偽造簽名罪」可判處3年以下有期徒刑，亦有可能判處判處「同行使罪」。



安聖日此前對媒體強調「通過合法途徑、與作曲家討論後簽訂權利了讓受渡合約」，如今被事實瘋狂打臉。

韓網友：「早知道他是沒良心的傢伙，竟然連成員股份都搶走kk好奇那些天天把安聖日當做代表的成員們、還有傻乎乎的親戚們現在是什麼立場」、「相信你的我真是stupid kkk」、「希望瑞典作曲家起訴他」、「不分敵我一律背叛，真了不起啊」、「安聖日真是大騙徒」、「又不是九十年代，他以為不會被發現嗎？」 、「成員們這時候倒很安靜了kk」、「成員們當時輕信安、背叛全，現在被安背叛、被大眾唾棄，付出了背叛代表的代價」。



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