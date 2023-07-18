海外狂銷153國！鄭雨盛首度執導電影《監護人》上映前話題不斷票房看漲！

由鄭雨盛首度執導，鄭雨盛、金南佶、朴誠雄與李伊莉雅共同演出的動作電影《監護人》（或譯《保護者》），於第47屆多倫多國際影展，第55屆西班牙錫切斯國際電影節邀請作品，也是第42屆夏威夷國際電影節得獎作品，於是這部作品在正式上映前，已經狂銷到韓國以外的153個國家。

由於在多次國際影展上大獲肯定，受到全球的關注。電影《監護人》除了在韓國即將正式上映外，也將於法國、德國、西班牙、義大利、波蘭等歐洲國家，以及美國、日本、台灣、俄羅斯、澳洲、新加坡、泰國、菲律賓、印度等153國家陸續上映，預計與全球觀眾們見面。



電影《監護人》劇情描述在監獄中服刑10年之後終於出獄的男子，希望擺脫自己的過往，擁有平凡普通的生活。由鄭雨盛執導，並親自擔任主演，以及金南佶、李伊莉雅、朴誠雄等演員們共同演出。預計在8月15日在韓上映。



在台灣發行了《犯罪都市3》《火線交涉》《分手的決心》等作品的發行商MovieCloud表示，能夠發行這部由鄭雨盛首度執導的導演出道作品《監護人》感到相當興奮，也相信台灣觀眾們絕不能錯過這部看起來相當有型又時尚的動作電影。在法國發行《火線交涉》的公司Swift Production也表示，在多倫多國際影展上看了《監護人》，也傾注著與劇中相同的情感，故事情節相當有吸引力，劇中的鄭雨盛如何走向平凡人生，過程波折相當有意思。

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