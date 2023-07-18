SM新男团8月1日公开！尹尚儿子「李灿英」将作为成员出道，花美男的外貌在韩网掀起超高讨论！

今日（18日）据韩媒体育朝鲜报导，歌手兼作曲家尹尚（本名：李润相）和演员沈惠珍的儿子李灿英（이찬영）将作为「SM新男团」出道。

2018年播出的综艺《单身妻子2》介绍尹尚居住在美国的家人，大儿子李灿英的花美男外貌受到很多观众们的热烈关注。当时节目播出时，他是美国青少年游泳界的希望之星，但之后有著成为K-POP偶像的新梦想，在SM进行长时间的准备。



对此，SM相关人士则回应：「预计在8月1日公开新男团，请大家多多期待。」表达简短的立场。

而李灿英的外貌再次在韩网引发讨论，网友：「哇 真的好帅啊」、「比例真的很好，这么快就长那么大了」、「不当艺人就可惜的身材+外貌」、「爸爸妈妈本来就是美男美女，外貌是天生的」、「爲了当艺人而出生的啊」、「真的是大众化的反应：帅气」、「还以爲是MONSTA X的亨元呢」、「如果加上爸爸的才能的话，那肯定不是闹著玩的」等等。



除了李灿英外，该组合还包括曾以NCT活动的成灿、Shotaro在内，还有以SM ROOKIES公开的恩硕、胜汉等人。他们以9月出道爲目标进行著准备，日前在美国洛杉矶拍摄出道曲MV后回国。



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