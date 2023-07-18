你認得出來「她們」是誰嗎？希澈想介紹正妹給李常敏，結果超爆笑XD

《我家的熊孩子》最新第352集，李常敏正式搬家到龍仁，希澈、金俊昊與金鍾旼到訪，四人聊到喜歡的類型，希澈就拿出好幾張正妹照片給李常敏挑……

讓我們先來看看那幾位女子，哪位是你的類型你的菜？



回到節目，希澈稱照片裡那些女子是認識的人，讓李常敏看看喜歡哪種類型，還難得說要介紹給李常敏。李常敏半推半就，害羞的選了一個人，希澈說她是貓相、很愛乾淨，接著就給了李常敏她的電話……



李常敏臉上表情掩飾不住喜悅，結果聽到希澈手機響了，希澈還說一句「那是我」，他臉馬上垮掉、疑惑不已：「這麼漂亮怎麼可能是你？」希澈這才說明那是最近很紅的AI繪圖，金俊昊看了笑到不行，金鍾旼卻仍說：「是我的類型，太清純了。」希澈聽了也笑到臉紅，全場只剩失落的李常敏笑不出來……



答案出爐，其他女子果然也是AI假人，分別是李常敏、金俊昊與金鍾旼，李常敏看了自信大升：「我可以生女兒了！」金俊昊倒是對申惠善很抱歉，因為他前面才說那女子長得很像申惠善啊！結果四個人的結論是：能生這樣的女兒多幸福，媽媽們聽了又要火冒三丈了。



▼相關影片



其實，希澈美麗的AI女子形象，早在生日7月9日那天的發文就曝光了，粉絲都對女版希澈的美貌讚嘆不已，形容是女團門面呢！你還看過哪位男明星也分享了自己的AI女子照呢？



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞