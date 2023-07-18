被问到「想对中国粉丝说什么」时？(G)I-DLE雨琦这样回答，遭韩网友挞伐：「感觉是故意的」

(G)I-DLE成员Minnie和雨琦日前出演中国节目《奔跑吧兄弟》，被问到「想对中国的奶味蓝（Neverver）说点什么？」

雨琦自然地回答：「这次马上就要去台湾，然后还有香港场，希望会给你们小小的惊喜。」虽然她没有说出字幕上的「中国台湾」和「中国香港」，不过她自然地回答，让网友觉得隐约把台湾、香港是为中国的一部分。



影片公开后，除了在 PTT、Dcard 外，也在韩国论坛 The qoo 引发热议，帖文的留言数突破500则。韩网友：「他之前也那样... 所以中国人不能喜欢」、「不是...还有位台湾成员，他真的有点」、「就是啊，爲什么把台湾、中国人放到一个组合里」、「她之前还问舒华是哪里来的呢」、「中国孩子不要再这样了」、「像是故意提到台湾和香港一样」、「之前不也是那样嘛，粉丝们不是都闭著眼睛追星吗」等等。



而这件事也持续延烧到中国，「宋雨琦因说了中国台湾被韩网热议」在今日（18日）还登上微博热搜一位，中国网友力挺雨琦的发言。还纷纷留言：「叶舒华为什么不表明立场」、「有时间关心宋雨琦还不如问问队友立场」、「宋雨琦做得好」、「韩国人心眼真小」、「关你们韩国人什么事」等等。



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