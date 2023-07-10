朴寶劍出道12年首度挑戰音樂劇演出！《Let Me Fly》選角與海報主視覺公開

演員朴寶劍自退伍之後，大家始終相當關注他的新作品，不管是電視劇或是電影，而他也迎向了出道12年來的全新挑戰，選擇了音樂劇的演出。

音樂劇《Let Me Fly》在7月9日公開了即將於9月26日起即將在首爾大學路的Ace 24 stage開幕演出的選角陣容，包含了金道斌、李亨勳、朴真義等，最令人驚喜的是演員朴寶劍也名列其中。

音樂劇《Let Me Fly》劇情描述在1969年懸掛著明亮滿月的夜晚，因為廣播頻率的影響，讓一位七十歲的爺爺「南原」為了能回到過去，投入了未來探索工作，改變了他的日常生活。追求著夢想的南原爺爺想找尋自己的真愛「貞芬」，以及對他專情的「善姬」奶奶，三人之間在爺爺穿越過去與未來以及現在，回顧著各自的人生。



朴寶劍在出道12年後首度挑戰音樂劇，引發許多觀眾們的期待。朴寶劍自出道以來擁有相當多的作品，不管是電視劇或是電影，朴寶劍的出色演技加上個人魅力，相信也將為本次的音樂劇注入更多新鮮色彩，並且原本以演員出道之前原本希望可以成為歌手的朴寶劍，挑戰音樂劇也算是結合了演技以及歌唱夢想，他所飾演的青年南原一角，也令大家期待不已。

音樂劇《Let Me Fly》將於9月26日到12月10日在大學路演出，8月即將啟售門票。除了首爾演出外，也將前往驪州世宗國樂堂、釜山文化會館、坪村藝術廳等地進行演出。



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