BTS柾國新歌〈Seven〉舞台首度公開，Ending手勢超催淚！還接連演唱了〈Euphoria〉〈Dynamite〉團魂爆發～

現場氣氛真的太火熱啦！柾國的solo首個live舞台非常成功。

BTS 防彈少年團成員田柾國（JungKook）登上美國紐約中央公園舉行的「2023 GMA 夏日音樂節」（2023 Summer Concert Series），並公開了他solo新歌〈Seven〉的首個live舞台，讓現場氣氛HIGH到最高點。

▼〈Seven〉舞台：



最後的Ending手勢「7」也不是一般的「7」，這個像槍一樣的手勢一直是BTS團體向大眾打招呼時的開頭手勢，「7」也是團隊成員的人數，真的是團魂大爆發。





▼他還帶來了另外兩首歌曲的舞台，一首是之前收錄在團體專輯中的solo曲〈Euphoria〉作為開場，另一首〈Dynamite〉也用一己之力努力填滿了整首歌，享受著舞台的模樣讓人看了也跟著一起滿足。



最後，一起欣賞柾國推出的新歌〈Seven〉MV吧，這支MV還邀請到了韓韶禧出演，兩人在影片中是一對吵到天翻地覆的小情侶。



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