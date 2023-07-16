這些食物組合在一起美味翻倍！不能吃辣的火雞麵愛好者都來嘗試一下吧

韓國網友總結這幾種食物組合在一起，味道那叫一個絕！

最普通的麵包，有沒有人嘗試過一片抹上花生醬，一片抹上草莓醬，當綿密的花生醬碰上略帶濕潤的草莓醬，兩種不同的味道反而發揮到了極致，有網友透露這是「極樂」的味道，再配上一杯牛奶，極樂翻倍，當下就想演唱一曲《極樂淨土》（笑！）



韓國的辣火雞麵遠近聞名，是不少泡麵族珍愛的味道，但因為辣度過強，令不少不能吃辣的食客望而卻步。 有網友就給出了新吃法：

1.將醬料倒在乾麵上

2. 加熱水，水量剛好沒過麵餅即可

3. 放進微波爐「叮」2分30秒

4. 放入半熟的溏心蛋，澆上麻油，與泡麵攪拌均勻即可

溏心蛋中和了辣度，蛋汁包裹住一根根麵條，麵條還留有嚼勁，另不能吃辣的小夥伴也能大快朵頤。



폼 미쳤다는 이 조합 pic.twitter.com/s2JUSW8v8Q — francetracny (@francetracny) July 14, 2023

여러분들 불닭볶음면에 반숙후라이 올려드새요 ㄹㅇ 씹존맛 pic.twitter.com/elpkjD4KhL — 레브 (@reve0613) December 11, 2017

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