这些食物组合在一起美味翻倍！不能吃辣的火鸡面爱好者都来尝试一下吧

韩国网友总结这几种食物组合在一起，味道那叫一个绝！

最普通的面包，有没有人尝试过一片抹上花生酱，一片抹上草莓酱，当绵密的花生酱碰上略带湿润的草莓酱，两种不同的味道反而发挥到了极致，有网友透露这是「极乐」的味道，再配上一杯牛奶，极乐翻倍，当下就想演唱一曲《极乐净土》（笑！）



韩国的辣火鸡面远近闻名，是不少泡面族珍爱的味道，但因为辣度过强，令不少不能吃辣的食客望而却步。 有网友就给出了新吃法：

1.将酱料倒在干面上

2. 加热水，水量刚好没过面饼即可

3. 放进微波炉「叮」2分30秒

4. 放入半熟的溏心蛋，浇上麻油，与泡面搅拌均匀即可

溏心蛋中和了辣度，蛋汁包裹住一根根面条，面条还留有嚼劲，另不能吃辣的小伙伴也能大快朵颐。



폼 미쳤다는 이 조합 pic.twitter.com/s2JUSW8v8Q — francetracny (@francetracny) July 14, 2023

여러분들 불닭볶음면에 반숙후라이 올려드새요 ㄹㅇ 씹존맛 pic.twitter.com/elpkjD4KhL — 레브 (@reve0613) December 11, 2017

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