SJ銀赫吐槽東海「想和鍾國換身體」、「胸肌都要爆了」XD 頻點名厲旭「和他一起很幸福」♥

Super Junior小分隊D&E世界巡迴Fancon「Delight Party」演出中，近日他們接受雜誌《VOUGUE》採訪，回答了各種默契挑戰問題，相當有趣。

「東海最想擁有的超能力？」東海回答可以自由穿梭時間與空間，銀赫倒是回答：「應該選真實一點的，跟鍾國哥交換身體，你不是想要變成像鍾國哥一樣的身材嗎？」東海歪了歪頭承認：「啊……對……」若有所思似乎的模樣，似乎也同意換來肌肉身體比較實際？



「東海重訓時最花心思、最滿意的三個部位？」結果兩人答案卡翻開來不太一樣，銀赫問：「你沒在練胸嗎？現在胸肌都要爆開了，還說沒有練？」東海：「是我的心要爆開了……」銀赫還伸手想檢查：「你的胸肌都快要炸出來了！」



▼複習(?)一下東海的肌肉，以及和「Gym鍾國」對比



回答了彼此的問題之外，當然也有大隊Super Junior相關問題。最可愛的莫過於這題「SJ成員中，東海最想和誰一起去旅行？」，銀赫馬上說這題很簡單無須多想，翻開答案兩個人都寫厲旭！銀赫：「當然要寫厲旭啊！」東海：「巡演的時候，他的行李真的什麼都有，不管跟他要什麼東西他都有，我愛厲旭。」



▼厲旭的百寶袋行李，有影片有真相



下一題「如果銀赫要去無人島一個月，會帶哪位成員一起去？」東海這次就秒答厲旭，而銀赫從寫答案就笑到不行，答不太出來為什麼只是一直笑：「就是……待在身邊就覺得很幸福。」不曉得是因為承上題厲旭讓人感到很安心嗎？還是因為厲旭總是總能帶給人快樂？（如‎南美洲巡演的禿鷹大變身？）



▼厲旭的各種南美洲禿鷹大變身（內文附各種變身影片）



其他題目還有「銀赫最怕的動物」，不是‎峇厘島遇到的蜥蜴是灶馬？「銀赫認為SJ成員中最會穿衣服的前三名」東海漏答了藝聲和始源很懊悔XDD 而「銀赫最拿手的中文口頭禪」想必E.L.F.都知道──中文像吃飯一樣簡單。

▼其實是東海你怕蜥蜴吧！嚇到把銀赫關在門外～



▼中文像吃飯一樣簡單



▼完整《VOGUE》D&E受訪影片



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