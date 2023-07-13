【韓網熱帖】去過的演唱會中，讓你覺得「錢花得太值了」的是哪場？

大家心中覺得最值門票的演唱會是哪場呢？

原PO主表示有3場在心中是Top的：SEVENTEEN、SHINee和LUCY。去聽SEVENTEEN的時候，穿了一雙鞋底有2cm厚的鞋子，瘋狂玩到腳都腫了；SHINee簡直就跟吞了CD一樣，資本主義的味道太美好了；LUCY這就是樂隊的演唱會啊，太棒了～

韓國網民評論：

1. 東方神起，在日本的時候和朋友一起去的，即使聽不懂日語也覺得很有趣

2. 2018年高尺小巨蛋的防彈少年團！！！

3. SJ，我帶朋友去看了SJ SHOW4，她垂直入坑，演唱會有4個小時，中間的聊天環節也超級有趣

4. 金俊秀的每一場演唱會！最近姜丹尼爾的安可演唱會也很不錯

5. BTOB，他們真的很會唱

6. NU’EST

7. IU去年的演唱會，去完之後超級感動，和我以前去過的任何一場演唱會從本質上就有區別，當時我只是喜歡她的歌而已，聽完之後完全變成她的粉絲，還加入了粉絲會

8. 舊東方神起、EXO還有NCT DREAM

9. BIGBANG上岩洞演唱會

10. 我經常去聽演唱會，基本上沒有發生過「這錢花得太不值了」的事情，反而是最近去金在奐和Bruno Mars的演唱會讓我有種「我花這麽一點錢就能聽到」的想法，比起票價，他們演唱會水準太高了

Edit：Tracy

出處： https://theqoo.net/hot/2856180251?page=4

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