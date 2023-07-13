SJ银赫吐槽东海「想和钟国换身体」、「胸肌都要爆了」XD 频点名厉旭「和他一起很幸福」♥

Super Junior小分队D&E世界巡回Fancon「Delight Party」演出中，近日他们接受杂志《VOUGUE》采访，回答了各种默契挑战问题，相当有趣。
「东海最想拥有的超能力？」东海回答可以自由穿梭时间与空间，银赫倒是回答：「应该选真实一点的，跟钟国哥交换身体，你不是想要变成像钟国哥一样的身材吗？」东海歪了歪头承认：「啊……对……」若有所思似乎的模样，似乎也同意换来肌肉身体比较实际？
「东海重训时最花心思、最满意的三个部位？」结果两人答案卡翻开来不太一样，银赫问：「你没在练胸吗？现在胸肌都要爆开了，还说没有练？」东海：「是我的心要爆开了……」银赫还伸手想检查：「你的胸肌都快要炸出来了！」
回答了彼此的问题之外，当然也有大队Super Junior相关问题。最可爱的莫过於这题「SJ成员中，东海最想和谁一起去旅行？」，银赫马上说这题很简单无须多想，翻开答案两个人都写厉旭！银赫：「当然要写厉旭啊！」东海：「巡演的时候，他的行李真的什么都有，不管跟他要什么东西他都有，我爱厉旭。」
下一题「如果银赫要去无人岛一个月，会带哪位成员一起去？」东海这次就秒答厉旭，而银赫从写答案就笑到不行，答不太出来为什么只是一直笑：「就是……待在身边就觉得很幸福。」不晓得是因为承上题厉旭让人感到很安心吗？还是因为厉旭总是总能带给人快乐？（如南美洲巡演的秃鹰大变身？）
▼厉旭的各种南美洲秃鹰大变身（内文附各种变身影片）
其他题目还有「银赫最怕的动物」，不是峇厘岛遇到的蜥蜴是灶马？「银赫认为SJ成员中最会穿衣服的前三名」东海漏答了艺声和始源很懊悔XDD 而「银赫最拿手的中文口头禅」想必E.L.F.都知道――中文像吃饭一样简单。
▼中文像吃饭一样简单
▼完整《VOGUE》D&E受访影片
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