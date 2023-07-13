韓媒再揭崔勝鉉出演《魷魚遊戲2》內幕：他還沒確定選角成功的時候就參加了台詞排練

《魷魚遊戲2》最近是非不斷，韓媒又爆料了崔勝鉉（T.O.P）出演內幕，再次掀起輿論熱議。

崔勝鉉出演《魷魚遊戲2》的消息公開當時D社就揭底他之所以能進組靠的是男主角李政宰的關係，兩人是圈內出了名的好兄弟，連李政宰和女友約會為了隱藏行蹤卻的都是崔勝鉉的家。 不過很快李政宰方面就反駁了這一說法，此事不了了之。

然而幾天之後的12日下午，韓媒《STAR NEWS》獨家再揭秘崔勝鉉進組內幕，稱他在還未完全確定選角成功的情況下就已經參加了6月23日進行的首場台詞排練。要知道台詞排練一般都安排在正式開機前，是全體出演演員和劇組集合在一起互相磨合、調整拍劇大方向的第一個階段，雖極少數演員會因為演技太差或者與作品不符而在台詞排練後「下車」，但絕大部份都是在選角確定的情況下才會參加台詞排練。

崔勝鉉就不同了，順序完全顛倒了。根據《STAR NEWS》 爆料稱崔勝鉉在參加台詞排練的當天都還沒得到確切的出演消息，雖然作為外國企業的Netflix不需要考慮韓國本土觀眾的態度，但因崔勝鉉曾經涉毒，也擔心會出狀況，這才有了這番操作，崔勝鉉不僅在沒確定選角成功的情況下參加了台詞排練，還和其他演員一起拍攝了集體照，想關照片已於6月29日公開，同一天Netflix也發布了包括崔勝鉉在內的第二輪選角陣容。據悉，Netflix還準備了另一版照片，以防崔勝鉉不出演時使用。看來Netflix和黃東赫導演也經過一番思想鬥爭後才決定起用崔勝鉉。



對於這一消息，韓國網民們在網上紛紛留言評論：「深思熟慮之後的決定就是這個？？有沒有想過其他演員」、「這一季可以不用看了」、「看來思想鬥爭做得還不夠多，還需要再好好想想」、「看來Netflix計算過即使韓國人不看，全球也有很多等著看的觀眾吧」等。

此外，《魷魚遊戲2》不僅聚集了第一季出現的李政宰、李秉憲、孔劉和魏嘏雋，還邀請了任時完、姜河那、朴成勛、梁東根、曹柔理等演員，他們會是什麼樣的人物呢？ 是男主角的盟友還是敵人？ 是遊戲的參與者還是召集人？ 他們會給劇情帶來什麼樣的轉折呢？ 我們都很好奇！



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