韓韶禧早前髮縫變寬、露出頭皮引粉絲擔憂！再看最近的狀態有回復了許多～
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韓韶禧早前髮縫變寬、露出頭皮引粉絲擔憂！再看最近的狀態有回復了許多～

明星   2023年7月13日   星期四09:00   Tracy  

（封面圖源：IG@xeesoxee）

韓韶禧最近壓力太大了嗎？

憑藉亮麗外型和紮實演技備受粉絲喜愛的韓韶禧舊照曝光，沒想到眾人的視線全都集中在了她的頭上。 目前在韓網上傳播開來的照片中韓韶禧低著微笑，鏡頭正好對準了她的頭頂，她髮縫稀疏，頭皮清晰可見，根據網友推測這是2022年12月4日韓韶禧經由仁川機場出國的照片。 時隔大半年照片再次被網友翻出，引來了不少粉絲的擔憂，擔心韓韶禧是不是因為工作太多而脫髮。

這幾年韓韶禧經常會爆出身體不適的消息，2021年1月時拍戲受傷，電影《紳士》的拍攝也因為健康原因而退出，更有一段時間被拍到暴瘦。 尤其是今年4月27日，她通過blog表示「我問司機師傅『人生為什麼這麼疲憊』」，數次引發粉絲們的憂心。

再次看到韓韶禧舊照的網友們紛紛評論：「真的太瘦了，是不是因為減肥才脫髮」、「一定要健康啊，好擔心」、「看上去像壓力性脫髮」、「也有可能是角度問題」、「有人天生頭髮少」等。

不過，從韓韶禧最近的街拍影片來看，並不像去年那樣髮縫稀疏，看來有在好好調整狀態，令粉絲們安心不少。

此外，韓韶禧主演的Netflix新劇《京城生物》即將開播，而她正在拍攝該劇的第二季中。

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