《榴蓮小姐》古代美女朴柱美與兒媳被星探相中！轉世後關係全重組、金敏俊夫妻開始出現嫌隙！（EP.5 –6）

[有雷] 《榴蓮小姐》（港譯《仙女榴槤》）在收視率表現上節節高升，劇情來到朴柱美與兒媳穿越到現代的丹氏家族，原本留在二哥二嫂家中幫忙家事，不過夫妻關係似乎出現裂縫，於是被趕到會長媽媽家，還被星探發掘想要讓她們演出古裝電視劇！

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兩位古代仙女榴蓮（朴柱美飾）與兒媳希望寄生在丹家二哥（金敏俊飾）家中，畢竟能每日看見自己所愛的人，以及思念的帥兒子豋明。不過出於同情，二哥將老婆不吃的蛋糕送給榴蓮，以及對其他瑣事的關心，讓二嫂（韓多感飾）相當不悅，加上兩人總因為沒能生孩子而有些摩擦，二哥也對於二嫂對狗狗比對人更好，表達出自己的不滿意。



榴蓮與兒媳也是有危機意識的，一定要盡快融入現代環境。她們決定對外一律供稱自己「失憶」，總是比說自己是古代人容易被接受。登明跑來二伯家中，讓榴蓮與兒媳開心不已，但榴蓮也提醒兒媳務必要注意自己對登明的稱呼，以及表情管理。登明覺得與榴蓮兩人相處時，顯得相當自在舒服，還帶他們去採買韓服，也決定帶她們回到自己家裡介紹給父母。



大嫂再度送她們回二哥家，二哥甚至拿出了奶奶的遺物髮簪送給榴蓮，他認為東西就是該送給有需要的人，引發了二嫂發怒，要這兩位女子盡速離開。丹家人討論後決定讓她們暫時住到母親家，也可幫忙家事。由於登明是一位名演員，而榴蓮兩人在移動的過程中遇上了節目製作人員，對方忍不住被她們兩人的古典氣質吸引，認為非常適合新古裝劇的演出，於是請登明介紹。



雖然歷經轉世，所有熟悉的臉孔關係全部都重組，榴蓮與媳婦兩人出現在丹家集團，似乎比較受到家中的男性歡迎，而這些男性們也都覺得與榴蓮及兒媳相處起來很自在，完全不像是陌生人。她們兩人將對這家人產生哪些影響？



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