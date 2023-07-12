《榴莲小姐》古代美女朴柱美与儿媳被星探相中！转世后关系全重组、金敏俊夫妻开始出现嫌隙！（EP.5 –6）

[有雷] 《榴莲小姐》（港译《仙女榴槤》）在收视率表现上节节高升，剧情来到朴柱美与儿媳穿越到现代的丹氏家族，原本留在二哥二嫂家中帮忙家事，不过夫妻关系似乎出现裂缝，於是被赶到会长妈妈家，还被星探发掘想要让她们演出古装电视剧！

以下为防雷线



两位古代仙女榴莲（朴柱美饰）与儿媳希望寄生在丹家二哥（金敏俊饰）家中，毕竟能每日看见自己所爱的人，以及思念的帅儿子豋明。不过出於同情，二哥将老婆不吃的蛋糕送给榴莲，以及对其他琐事的关心，让二嫂（韩多感饰）相当不悦，加上两人总因为没能生孩子而有些摩擦，二哥也对於二嫂对狗狗比对人更好，表达出自己的不满意。



榴莲与儿媳也是有危机意识的，一定要尽快融入现代环境。她们决定对外一律供称自己「失忆」，总是比说自己是古代人容易被接受。登明跑来二伯家中，让榴莲与儿媳开心不已，但榴莲也提醒儿媳务必要注意自己对登明的称呼，以及表情管理。登明觉得与榴莲两人相处时，显得相当自在舒服，还带他们去采买韩服，也决定带她们回到自己家里介绍给父母。



大嫂再度送她们回二哥家，二哥甚至拿出了奶奶的遗物发簪送给榴莲，他认为东西就是该送给有需要的人，引发了二嫂发怒，要这两位女子尽速离开。丹家人讨论后决定让她们暂时住到母亲家，也可帮忙家事。由於登明是一位名演员，而榴莲两人在移动的过程中遇上了节目制作人员，对方忍不住被她们两人的古典气质吸引，认为非常适合新古装剧的演出，於是请登明介绍。



虽然历经转世，所有熟悉的脸孔关系全部都重组，榴莲与媳妇两人出现在丹家集团，似乎比较受到家中的男性欢迎，而这些男性们也都觉得与榴莲及儿媳相处起来很自在，完全不像是陌生人。她们两人将对这家人产生哪些影响？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻