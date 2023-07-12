fromis_9李采映一張照片引爆韓網友熱議：女團成員真的可以這樣？

女團成員的一張照片引發了韓國網友們的熱烈討論。

這兩天女團fromis_9成員李采映SNS的照片在韓網瘋傳，有網友指出她抽電子煙。 網友稱照片截自李采映的IG STORY，相關內容已經被李采映刪除。 照片中有一隻天藍色的電子香煙，因此網友們猜測她如此快速地刪掉照片正是因為那隻電子煙。



프미나 이채영이 인스스 빛삭한 이유 pic.twitter.com/LU4NVy6C1z — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) July 9, 2023

在李采映照片爭議的前幾日，同團隊友盧知宣在weverse開通直播，直播過程中被網友抓包家裡有電子煙的霧化器，瞬間引發關注，相關直播目前已經下架。 但仍有不少網友質疑盧知宣有抽電子煙的習慣。



對於女團成員「抽煙」的問題，網友們也持有不同意見，不少人表示：「都是成年人了，為什麼不可以？」 、「她們都是大人了，知道自己在做什麼」、「有什麼問題嗎？」 也有很多網友表示不解，稱：「你可以抽，但是因為這件事情導致形象下跌也是你自己需要承擔的」、「作為公眾人物任何事情都要小心一些才對」等。



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