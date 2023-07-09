《今生也請多指教》知音在第一世就見過瑞夏？ ！「未交往先熱吻」感情進展獨特，擁有前世記憶的還有別人！（EP.07）

這一集也進展好快！瑞夏逐漸接近車禍的內幕，知音也開始探索前世記憶的原因...

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第7集關鍵內容！



「Kiss要像這樣」

瑞夏為車禍和家族的事心煩，一頭栽進泳池裡降溫。 知音開車來接全身濕漉漉的瑞夏，瑞夏忍不住主動吻了知音，還辯稱只是bobo。 知音順勢教他：「沒錯，kiss要像這樣。」 瑞夏拒絕了知音的第二次告白，其實他也對知音動心、只是需要時間，於是承諾第三次告白由他來做。



瑞夏爸為了掩蓋車禍的秘密，決定把高利貸老闆趕出韓國，不甘心的老闆決心把真相爆料給瑞夏。 知音跟隨瑞夏被發現，瑞夏擔心她受傷，知音倒是很心動：這是第三次告白嗎？ XD

扯平了

河道允和瑞夏打架後獨自喝悶酒，貂媛趕來送他回家，道允恍惚中差點吻上貂媛的嘴，卻在最後一刻睡著了XD幾天後貂媛在知音家喝到微醺，被道允護送回家時試圖親吻他，同樣在最後一刻突然睡著。 道允自言自語說「扯平了」，貂媛清醒後意識到道允一開始就沒有斷片！



貂媛問道允是不是喜歡自己，沒想到道允立即承認！但他表示因為自己的緣故不能與貂媛交往，隨即走開，留貂媛一個人在原地宕機。



第一世的因緣

知音發現除她之外還有兩個擁有前世記憶的人：姜珉起是第23次人生，韓娜則是瑞夏的母親轉世！珉起說必須想起第一世的因緣才能破解記得前世的原因，知音再次觸摸巫鈴，但湧現的記憶仍十分零碎和痛苦。

瑞夏前去赴約時回頭對知音一笑，知音突然想起第一世也曾見過他！究竟兩人數百年前有過什麼恩怨呢？



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