《無用的謊言》金所炫&黃旼炫雙人海報電眼對望：擁有看透謊言超能力的女人&絕不說謊的神秘作曲家

黃旼炫：「看到我的臉…都沒有想到什麼嗎？」金所炫：「就…長得真帥呢～。」這兩人從劇照、海報到預告都特別有火花呢～期待！！

tvN 全新浪漫懸疑劇《無用的謊言》公開了兩位主角金所炫和黃旼炫的第二版雙人海報，這一次兩人眼神對視，互放電流激發出無比曖昧的火花，讓網友們看了格外心動。



早先公開的海報也是超高顏值，還有許多網友稱讚他們擁有「天生夫妻相」。



本劇講述因為擁有識破謊言的超能力而無法信任他人的謊言獵人－穆率熙（金所炫 飾），與沒有人相信他是清白的殺人嫌疑犯、不會說謊的神秘的作曲家－金道河（黃旼炫 飾），相遇之後從此兩人命運糾纏在一起，共同揭開真相的故事。



▼首波預告，黃Viu煲劇平台、friDay影音、愛奇藝…等平台都將跟播：



▼第二波官方預告，黃旼炫靠近金所炫的臉問：「看到我的臉…都沒有想到什麼嗎？」金所炫回：「就…長得真帥呢～。」、「但是…你本來就不說謊的嗎？」眼前這個男人實在是太讓人好奇了～。



【人物簡介】

▼金所炫飾演的「穆率熙」，是擁有識破他人謊言這項特殊能力的「謊言獵人」，認為自己擁有的不是超能力而是詛咒。



▼黃旼炫飾演的「金道河」，是韓國最知名但又格外神秘的作曲家兼製作人，過去被誣陷為殺人案件嫌疑人之後，就將自己藏得嚴嚴實實。



《無用的謊言》預計於7月31日晚間20:50首播。





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