《Cupid》詞曲作者竟被調包！D社公開FIFTY FIFTY代表通話錄音，力證安聖日耍花招獨吞版權

D社又放出鐵證！安聖日也做出了無力的回應~

韓國Dispatch對FIFTY FIFTY解約糾紛進行追蹤報導，昨日公開了所屬社代表和外包製作人的通話錄音，證實安聖日購買國外歌曲後竟在國內註冊了自己的名字，蓄意將韓國版權佔為己有。

據報道，安聖日欺騙ATTRAKT代表全洪俊，稱自己對於歌曲只有「小數點股份」。 但實際上，《Cupid》著作權裡安聖日佔據28.65%，The Givers佔66.85%，白某（The Givers職員，參與作詞）佔4%，FIFTY FIFTY成員Keena佔0.5%。



同時，安聖日主張ATTRAKT出資9千美元購買瑞典作曲家的《Cupid》原曲，獲得的不是「著作權」而是「鄰接權」。 所謂「著作權」又稱「作品傳播者權」，指的是為提升創作物價值做出貢獻的人的權利，通常歸專輯製作者擁有。 而安聖日及其音樂製作公司The Givers另外出資購買了歌曲的「著作權」，且強調用的不是ATTRAKT的錢。

最離譜的是，安聖日居然把這首歌的詞曲作者欄都寫上自己的名字，繼續用謊言蒙蔽ATTRAKT全代表。 根據D社公開的今年4月通話錄音，全代表詢問安聖日從外國購買的《Cupid》為什麼沒有外國作曲家的名字、只寫著SIAHN（安聖日藝名），安聖日回答自己是國內著作權人、這樣寫才能讓全代表盡快申請印花稅，3個月後就會轉為publisher的名字。 如今3個月早已超過，但相關信息並無變動。



▽全代表與安聖日通話錄音：



那麼，向作曲家支付金錢是否就可以買到著作權、把自己的名字寫進作曲家一欄呢？ D社就此咨詢音樂著作權協會人士及現職作曲家，對方均表示「第一次聽說」、「不像話的伎倆」，正常情況應該是作曲家名字不變、購買者名字只寫進「權利者」一欄。

D社做出結論：根據現在的結構，即便FIFTY FIFTY消失，錢也會繼續流進安聖日的口袋。

對於D社的報道，The Givers表示：「沒有更多聲明，請參考5日發佈的聲明。」

韓網友：「好險有錄音，真的太委屈了」、「D社這種時候真的很可靠」、「證據如此確鑿，如果敗訴真的有問題」、「安聖日流氓大騙子」、「把著作權吐出來啊，壞傢伙」、「好心疼全代表，一定要勝訴」。

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