NMIXX退團成員JINI被指蹭熱度！團發佈MV同時個人開直播、團回歸當天宣佈SOLO，路人都傻眼「觀感太差」

去年退團的NMIXX前成員JINI近日進行直播並宣佈開通個人Twitter，但時間點與NMIXX新歌發佈時間剛好撞期，引起部份網友質疑。

女團NMIXX在7月3日宣佈即將回歸，下午5點公開了先行曲《Roller Coaster》的音源及MV。 幾乎同一時間，去年退團的前成員JINI也通過個人IG進行直播， 不少粉絲PO文稱MV首發看到一半突然JINI直播通知跳出來，感到十分傻眼。據悉這是她去年開通IG以來第一次直播，只11分鐘左右便結束。





同時，JINI新簽的所屬社UAP娛樂也通過IG Story宣佈JINI開通Twitter帳號的消息。 但這個帳號早在今年3月就已加入，卻選在NMIXX回歸時才宣佈，亦令人難免起疑。





不僅這一次，去年JINI的舉動也一度引起討論。 去年3月20日NMIXX發行首張迷你專輯《expérgo》回歸，JINI則在3月18日開通個人IG，回歸當天發通稿宣佈正在準備SOLO出道。







此外，IG和Twitter帳號名也都有「xx」兩個字母，遭質疑退團仍要與NMIXX捆綁。



網友對JINI的操作感到傻眼：「據說是開IG後第一次直播，時間點真巧呢」、「一次兩次是偶然，三次四次就是故意」、「如果覺得退團發展更好，就不要來蹭熱度」、「NMIXX MV看到一半，她IG直播通知彈出來」、「這就是她公司要的效果吧，公司自身能力不足」、「大膽預測7/11出道日」、「手法不乾淨」、「 很失望，剛出道最期待的就是JINNI」、「非粉都覺得有點...」、「坐等7/11開TikTok」。

JINI去年2月22日以NMIXX成員身份出道，12月9日因個人因素解約退團。今年4月宣佈簽約UAP，並將藝名從Jinni改為JINI。



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