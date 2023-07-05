BTS柾國 & SEVENTEEN珉奎淩晨突襲合體直播！分享前輩哲學：「想見阿米就要隨時直播」

今日淩晨4點，BTS柾國無預警打開Weverse直播，令人驚喜的是「97 Line」SEVENTEEN珉奎也在場！「不受控前輩」和「大開眼界後輩」的互動也太有愛~

直播裡SEVENTEEN珉奎被突如其來開啟的鏡頭嚇一跳，小聲對柾國說：「現在4點耶！」柾國一臉理所當然：「嗯，我知道。 我一直這樣直播的！」



아미들이랑~?

오와...

나중에 세븐틴..

지금 4시야..

웅! 알아

허헣ㅎ허ㅓㅎ

나 원래 이렇게 해! 라이브를 ㅎ.ㅎ

(채팅보고) 왜 안자냬....

안녕하십니까 정국입니당

ㅎ..

오늘은! 갑작스러운 라이브거등여?

미치겠다...

ㅎ.. 자 소개할게요!… pic.twitter.com/S6fa6GY3Pb — 홍시 (@VeritasJK) July 4, 2023

柾國接著介紹這次的直播夥伴珉奎，表示兩人也準備回去睡了，隨即端起酒杯碰杯：「祝大家早安、午安、晚安。 這是珉奎走之前最後一杯酒。 現在要掰掰啦。」



珉奎目睹柾國的突然行動和淡定態度，在旁邊笑到不行，十分敬佩地看著他說：「你真是了不起的前輩啊，好帥氣。 淩晨4點，一句話都沒有就直播...」柾國和他握手：「直播就是要跟隨感情所至。 想看阿米、看我的粉絲時，開直播就對了。 知道了嗎？」 珉奎：「我也要學習這種模樣。」 之後兩人笑著道別，結束了這次只有1分53秒的突襲快閃直播XD



넌 정말 대단한 선배야. 멋지다.

새벽 4시에 단 한마디도 없이. 라이브를 킬수있다는건..

라이브는 말이야, 내 감정이 뜻하는대로 가야되는거야

아미들이 보고싶다? 팬들이 보고싶다? 그냥 키는거야. 알았어?

나도 그런 모습 배우도록 할게. 고마워. pic.twitter.com/DREuOLIJfd — 찜블리 (@jjimvely) July 4, 2023

網友紛紛被兩人可愛到：「柾國對直播是真心的」、「前輩的哲學很帥氣，珉奎也隨時直播吧」、「兩個20代中段的男生，為什麼互相講話用寶寶的語言，對粉絲講話卻壓低聲音啊kkk不應該是反過來嗎？」 、「防彈粉不驚訝淩晨4點直播，驚訝的是還不到2分鐘kkk」、「1小時53分還比較正常」、「下次兩人一起吃播吧」、「97s一起直播吧」。



1분 53초 새벽 네시 친구 97 민규와 함께 정구기 라이브 pic.twitter.com/zgmYcoKu1N — (@JJUNGKOOK_mona2) July 4, 2023

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞