BTS柾國 & SEVENTEEN珉奎淩晨突襲合體直播！分享前輩哲學：「想見阿米就要隨時直播」
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BTS柾國 & SEVENTEEN珉奎淩晨突襲合體直播！分享前輩哲學：「想見阿米就要隨時直播」

明星   2023年7月5日   星期三11:47   Sani  

（封面圖源：Weverse直播截圖）

今日淩晨4點，BTS柾國無預警打開Weverse直播，令人驚喜的是「97 Line」SEVENTEEN珉奎也在場！「不受控前輩」和「大開眼界後輩」的互動也太有愛~

直播裡SEVENTEEN珉奎被突如其來開啟的鏡頭嚇一跳，小聲對柾國說：「現在4點耶！」柾國一臉理所當然：「嗯，我知道。 我一直這樣直播的！」

柾國接著介紹這次的直播夥伴珉奎，表示兩人也準備回去睡了，隨即端起酒杯碰杯：「祝大家早安、午安、晚安。 這是珉奎走之前最後一杯酒。 現在要掰掰啦。」
（圖源：Weverse直播截圖）

珉奎目睹柾國的突然行動和淡定態度，在旁邊笑到不行，十分敬佩地看著他說：「你真是了不起的前輩啊，好帥氣。 淩晨4點，一句話都沒有就直播...」柾國和他握手：「直播就是要跟隨感情所至。 想看阿米、看我的粉絲時，開直播就對了。 知道了嗎？」 珉奎：「我也要學習這種模樣。」 之後兩人笑著道別，結束了這次只有1分53秒的突襲快閃直播XD

網友紛紛被兩人可愛到：「柾國對直播是真心的」、「前輩的哲學很帥氣，珉奎也隨時直播吧」、「兩個20代中段的男生，為什麼互相講話用寶寶的語言，對粉絲講話卻壓低聲音啊kkk不應該是反過來嗎？」 、「防彈粉不驚訝淩晨4點直播，驚訝的是還不到2分鐘kkk」、「1小時53分還比較正常」、「下次兩人一起吃播吧」、「97s一起直播吧」。

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