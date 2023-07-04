Fifty Fifty代表昨公开录音疑证实〈Cupid〉制作人操弄，今D社再出手欲证明问题出在制作人而非合约

因〈Cupid〉一曲走红全球的女团Fifty Fifty，近日与经纪公司ATTRAKT合约纠纷闹得沸沸扬扬，昨（3）日ATTRAKT公布一支录音疑似欲证明〈Cupid〉制作人兼音乐制作公司The Givers安圣日代表背地操弄，今（4）知名报社Dispatch（D社）也对此做深入访问与调查。

*前情提要：‎FIFTY FIFTY才因〈Cupid〉红遍全球，今闹出合约纠纷对簿公堂，还扯上〈Cupid〉制作人



ATTRAKT公布的录音档当事人有ATTRAKT全洪准代表，不过其对话的人不是The Givers安圣日，反而是ATTRAKT最早指控想动摇Fifty Fifty的韩国华纳娱乐一方之尹专务。通话内容中，华纳尹专务向ATTRAKT全洪准代表提出想用200亿收购Fifty Fifty，表明透过了The Givers安圣日代表沟通，但ATTRAKT全洪准代表却不知情，华纳尹专务语气露出讶异。

知名韩国前记者YouTuber李镇浩昨日更新的相关影片包含该录音，指出所有事情的起因就是〈Cupid〉制作人兼音乐制作公司The Givers的代表安圣日，想卖掉Fifty Fifty而找上华纳，华纳也愿出用200亿韩元「买断」Fifty Fifty，后来华纳亲自联系ATTRAKT全洪准代表，岂知全洪准没听说也不懂「买断」的意思（买断即boyout，李镇浩解释此方式多用於足球界的足球选手买卖，买断艺人他也是第一次听说），华纳想买断Fifty Fifty的事情就不了了之。



听了此音档，韩网再次「炸锅」，批判The Givers安圣日代表，也更加心疼ATTRAKT全洪准代表，同时觉得华纳「差点跟著被骗了」。

而今日D社公开了采访ATTRAKT全洪准代表的内容，并整理了Fifty Fifty从成立到近期合约出现纠纷的来龙去脉。



该报导‎说明Fifty Fifty最早是由ATTRAKT全洪准代表和美国演出制作公司KAMP的「K代表」所共同策划，2019年11月三名代表和KAMP包过安圣日在内的三名职员共同开启了「Fifty Fifty」制作计画。当年12月到2020年末，全洪准召集了12名练习生并透过月末评价筛选成员，而2021年1月K代表由於和全洪准意见分歧，KAMP全面退出计画。

后来，全洪准找到了人代替KAMP的美国方经纪人，也就是安圣日，安圣日就和原本一起策画Fifty Fifty的KAMP职员们一起出走，成立了「The Givers」和ATTRAKT继续合作，ATTRAKT将Fifty Fifty部分管理事务外包给了The Givers，全洪准称自己负责找资金，而安圣日负责训练。

D社更分析了Fifty Fifty能红起来该归功於谁，还有最大受益者是谁。D社点出名曲〈Cupid〉确实是安圣日从2000多首歌「挑选出的珍珠」，最大受益人也是他，因为〈Cupid〉版权他占最大比例，他占28.65%，公司The Givers占66.85%，加起来高达95.5%。〈Cupid〉是安圣日从瑞典大学生手中买断版权并将版权登记在自己名下，这部分并未违法，不过全洪准指控明明是他投资的钱（安圣日请求其将歌曲所需费用转给他），版权却被他独吞。



▼Fifty Fifty官方IG今日还更新〈Cupid〉MV破亿消息与MV幕后照等等



全洪准采访中也很自责太过信赖The Givers，说明自己将成员管理权交由The Givers安圣日和B某（也是KAMP前职员）负责，B某转达了成员Aran动手术过后需要休息时间，全洪准和B某沟通过也达成共识，殊不知目前被Fifty Fifty成员一状告上法院称没有收到酬劳、不顾成员健康要终止合约。据D社调查结果，认为Fifty Fifty目前没有赚钱仍是负数，而且ATTRAKT也没有不顾成员健康，意指Fifty Fifty的指控内容不合理，最大问题可能还是ATTRAKT与Fifty Fifty的中间人安圣日，全洪准说：「只能怪自己把一切都托付给了他们（安圣日等人）。」

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