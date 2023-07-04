【韓網熱帖】LE SSERAFIM單獨演唱會（場地、價格）

大家同意原PO主說的嗎？

原PO主表示：在蠶室室內體育館舉辦，VIP票價198,000韓元，一般座位票價154,000韓元。VIP票包含sound check活動，在公演開始前3小時進行，即便不參加sound check也不能部份退款。很多粉絲覺得價格很無語，認為HYBE不斷慢慢漲價，最近已穩定在這價格。 以包含sound check為藉口就可以這樣開價嗎？sound check是無法選擇的，想去搖滾區（floor）就必須買這個票。

（留言區請不要罵歌手，歡迎罵HYBE）

韓國網友評論：

1. 好貴啊...

2. 哇還以為是外國來韓歌手

3. HYBE演唱會比Bruno Mars更貴kkk

4. 連看兩場就40萬了耶？

5. 之前還以為SEVENTEEN演唱會貴是因為SEVENTEEN，LE SSERAFIM也同一價位是真實的嗎kkk連新人都是統一價碼了

6. 在室內體育館，卻和分公司其他團在高尺巨蛋、奧林匹克體操競技場的票相同價位...

7. 2樓3樓同價像話嗎？ 視野都不同，而且為什麼這麼貴？ HYBE做了不少貢獻讓演唱會價格高到離譜

8. 因為HYBE，演唱會價位一直在上升

9. HYBE果然是娛樂界的橋村炸雞，就知道會這樣，氣死了，分公司都會漲價吧

10. 就算這樣，二手交易網站也有人掛出三四倍價格。 好像都瘋了...

11. 這價位對於十代二十代社會新人真的是太重的負擔，兩天就40萬，十代哪有這些錢

12. sound check就是演出前兩三小時歌手穿著私服出來唱歌10到15分鐘，確認音響之類

13. 很喜歡HYBE歌手，但超討厭HYBE，價格根本邪惡

出處：https://theqoo.net/hot/2847916593

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