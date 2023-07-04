Uie新作與姜相準搭檔《我們不能交往的一個理由》離婚單親男女的寫實羅曼史上演

2023年在tvN與TVING合作的專案《O’PENing 2023》中，以自由的形式及嶄新挑戰來網羅7位新人作家，創作的電視劇作品其中推出的第四部《我們不能交往的一個理由》，邀請Uie與姜相準搭檔演出。

即將在8月6日播出的《我們不能交往的一個理由》劇情描述隨著年齡以及處事經驗的累積，所有事情都應該變得更輕鬆地應對，但唯有愛情，卻隨著年齡的增長而越來越覺得困難。兩位30多歲的離婚男女，即將展開的寫實戀愛，相信將帶給觀眾們更多共鳴。



Uie在劇中飾演一位名為「元英」的女子，離婚後帶著與前夫所生的7歲兒子一起生活，覺得自己的人生總會以同樣的方式走向失敗，因此不再想要步入婚姻，但偶然遇見了一位男子「基俊」，讓她的想法有了改變。而已經離婚兩次的「基俊」由姜相準飾演，對於他人漠不關心的態度是他的特色，但每到了週六他就會去相親，是令人難以捉摸的男子。只要有第三次結婚的機會，他也不會在意旁人眼光，他對於「元英」又是怎麼想的呢？



這兩位離婚的男女又將如何被對方吸引呢？獨特的火花吸引著觀眾們的好奇心，《我們不能交往的一個理由》將於8月6日晚間播出。



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