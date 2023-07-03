康美娜離開Jellyfish簽約演員公司Story J與徐仁國同門，形象照頂俏麗短髮

Jellyfish娛樂練習生出身，並以限定團I.O.I出道成為人氣女團成員，更走上演員之路的康美娜，今（3）日由經紀公司Story J Company宣布納入麾下。

康美娜出身Jellyfish娛樂，參加《PRODUCE 101》選秀而獲知名度，最後以第9名順利出道，和全昭彌、金世正、磪有情等人組成限定團I.O.I，團體人氣居高不下。I.O.I解散後，康美娜與同公司的金世正等人組成gugudan，可惜gugudan僅成立短短短4年便宣布解散。



今年6月，康美娜與Jellyfish娛樂合約到期不續約，短時間內就找到了新東家Story J Company。Story J Company是演員間經紀公司，旗下演員包含金泰希、徐仁國、金聖喆、許峻豪、吳漣序……等等。康美娜在gugudan時期除了愛豆本業外，參演了相當多戲劇如《20世紀少男少女》、《雞龍仙女傳》與《德魯納酒店》，和徐仁國與吳漣序也曾共同主演《美男堂》，如今簽約Story J Company，看來未來會專注朝演員之路發展。

Story J Company發布了康美娜全新形象照（簡歷照），康美娜頂著俏麗短髮，粉絲都在留言裡祝福她的全新發展，康美娜也在個人限時動態轉發許多人的祝福。



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