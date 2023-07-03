張聖圭&金聖圭對話笑翻網友！TEEN TOP Niel、INFINITE L和成種三人躺著也中槍
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張聖圭&金聖圭對話笑翻網友！TEEN TOP Niel、INFINITE L和成種三人躺著也中槍

綜藝   2023年7月3日   星期一17:15   草莓  

（封面圖源：YouTube@workman）

INFINITE隊長聖圭（金聖圭）近日發行新專輯回歸，來到同名的張聖圭網路節目《Workman 2》作客，跟著張聖圭一起打工，兩人有段對話笑翻網友。

金聖圭：「練習生時期我舞跳不太好。」
張聖圭：「有人天生就跳得好吧？INFINITE那個是誰？Niel好像不太會跳？」
金聖圭：「誰？」
張聖圭：「不是Niel嗎？」
金聖圭：「他是TEEN TOP。」
（圖源：YouTube@workman）

張聖圭：「你們團不是有L嗎？」
金聖圭：「他就只是『L』。」
（圖源：YouTube@workman）

張聖圭：「啊……我前陣子見過L，他很可愛。」
金聖圭：「見面了嗎？」
張聖圭：「幾個月前一起見過啊！」
金聖圭：「……那是成種。」
（圖源：YouTube@workman）

這段影片在Twitter瘋傳，獲4000多次轉發，網友都說太好笑了，短短幾句話竟然能讓三個不在場的人躺著也中槍，聖圭顧著吃飯很淡定的反應更是笑點，Theqoo網友討論串也說，「沒有一個是對的，聖圭無心的回答也很搞笑」、「這什麼對話啊ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太搞笑了差點噴出來ㅋㅋㅋㄱㅋㅋㄱㄱ」、「這是怎樣，聖圭若無其事的指正ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」。

▼最後附上完整節目，還有聖圭新歌MV與最新音放舞台！

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