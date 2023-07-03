康美娜离开Jellyfish签约演员公司Story J与徐仁国同门，形象照顶俏丽短发

Jellyfish娱乐练习生出身，并以限定团I.O.I出道成为人气女团成员，更走上演员之路的康美娜，今（3）日由经纪公司Story J Company宣布纳入麾下。

康美娜出身Jellyfish娱乐，参加《PRODUCE 101》选秀而获知名度，最后以第9名顺利出道，和全昭弥、金世正、磪有情等人组成限定团I.O.I，团体人气居高不下。I.O.I解散后，康美娜与同公司的金世正等人组成gugudan，可惜gugudan仅成立短短短4年便宣布解散。



今年6月，康美娜与Jellyfish娱乐合约到期不续约，短时间内就找到了新东家Story J Company。Story J Company是演员间经纪公司，旗下演员包含金泰希、徐仁国、金圣喆、许峻豪、吴涟序……等等。康美娜在gugudan时期除了爱豆本业外，参演了相当多戏剧如《20世纪少男少女》、《鸡龙仙女传》与《德鲁纳酒店》，和徐仁国与吴涟序也曾共同主演《美男堂》，如今签约Story J Company，看来未来会专注朝演员之路发展。

Story J Company发布了康美娜全新形象照（简历照），康美娜顶著俏丽短发，粉丝都在留言里祝福她的全新发展，康美娜也在个人限时动态转发许多人的祝福。



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