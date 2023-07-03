【韓網熱帖】韓網對於李俊昊&潤娥爆出戀愛說的反應

今日大半天是過山車的心情啊～

今日有韓媒報道稱，據演藝界人士透露，李俊昊和潤娥在拍攝《歡迎來到王之國》之前就已發展為戀人，一同接拍該劇也是出於這一原因。其他雙方公司都對戀愛傳聞表示不是事實。



韓國網友評論：

1. 內？

2. 如果是真的就大發

3. 哪有演員因為戀愛就一起拍戲的啦

4. 俊昊和潤娥不是那種因為戀愛就一起拍劇的人啊kk兩人都有很強的職業精神，這是抹黑《歡迎來到王之國》的報道吧

5. 如果說是拍完劇產生感情還可以理解，但因為交往就拍同一部作品？ 太難相信

6. 他們兩人都對戀愛傳聞非常敏感，瘋了嗎因為交往就一起拍戲

7. 如果是戀愛關係還一起拍劇，那就是欺瞞粉絲，會被罵的啦

8. 應該是朋友啦，少女時代和2PM關係很好

9. 是一起做年末舞台時在一起的嗎？ k可是2年期間連一張合照都沒有？ k

10. 就算交往也該等劇終之後再報吧kkk這是讓兩個人都完蛋嗎kkk

11. 從沒見過這家媒體...

12. 估計很快就會否認了

13. 如果真的在一起也值得祝賀，而且能更投入看劇，但報導太沒有誠意了，照片和所屬社確認全都沒有，也沒說那個「業內人士」是誰！！！

14. 因為太不像話而笑出來了kkk而且劇還沒播完耶kkk

15. 如果是真的，劇可能會更火... 因為幻想成真了

出處：https://theqoo.net/hot/2847880419

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