张圣圭&金圣圭对话笑翻网友！TEEN TOP Niel、INFINITE L和成种三人躺著也中枪
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张圣圭&金圣圭对话笑翻网友！TEEN TOP Niel、INFINITE L和成种三人躺著也中枪

综艺   2023年7月3日   星期一17:15   草莓  

（封面图源：YouTube@workman）

INFINITE队长圣圭（金圣圭）近日发行新专辑回归，来到同名的张圣圭网路节目《Workman 2》作客，跟著张圣圭一起打工，两人有段对话笑翻网友。

金圣圭：「练习生时期我舞跳不太好。」
张圣圭：「有人天生就跳得好吧？INFINITE那个是谁？Niel好像不太会跳？」
金圣圭：「谁？」
张圣圭：「不是Niel吗？」
金圣圭：「他是TEEN TOP。」
（图源：YouTube@workman）

张圣圭：「你们团不是有L吗？」
金圣圭：「他就只是『L』。」
（图源：YouTube@workman）

张圣圭：「啊……我前阵子见过L，他很可爱。」
金圣圭：「见面了吗？」
张圣圭：「几个月前一起见过啊！」
金圣圭：「……那是成种。」
（图源：YouTube@workman）

这段影片在Twitter疯传，获4000多次转发，网友都说太好笑了，短短几句话竟然能让三个不在场的人躺著也中枪，圣圭顾著吃饭很淡定的反应更是笑点，Theqoo网友讨论串也说，「没有一个是对的，圣圭无心的回答也很搞笑」、「这什么对话啊ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太搞笑了差点喷出来ㅋㅋㅋㄱㅋㅋㄱㄱ」、「这是怎样，圣圭若无其事的指正ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」。

▼最后附上完整节目，还有圣圭新歌MV与最新音放舞台！

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