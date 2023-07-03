张圣圭&金圣圭对话笑翻网友！TEEN TOP Niel、INFINITE L和成种三人躺著也中枪

INFINITE队长圣圭（金圣圭）近日发行新专辑回归，来到同名的张圣圭网路节目《Workman 2》作客，跟著张圣圭一起打工，两人有段对话笑翻网友。

金圣圭：「练习生时期我舞跳不太好。」

张圣圭：「有人天生就跳得好吧？INFINITE那个是谁？Niel好像不太会跳？」

金圣圭：「谁？」

张圣圭：「不是Niel吗？」

金圣圭：「他是TEEN TOP。」



张圣圭：「你们团不是有L吗？」

金圣圭：「他就只是『L』。」



张圣圭：「啊……我前阵子见过L，他很可爱。」

金圣圭：「见面了吗？」

张圣圭：「几个月前一起见过啊！」

金圣圭：「……那是成种。」



这段影片在Twitter疯传，获4000多次转发，网友都说太好笑了，短短几句话竟然能让三个不在场的人躺著也中枪，圣圭顾著吃饭很淡定的反应更是笑点，Theqoo网友讨论串也说，「没有一个是对的，圣圭无心的回答也很搞笑」、「这什么对话啊ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太搞笑了差点喷出来ㅋㅋㅋㄱㅋㅋㄱㄱ」、「这是怎样，圣圭若无其事的指正ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」。



니엘도 그렇게 잘 못 추는 것 같은데

누구요?

니엘이 아닌가?

걘 틴탑.

아니 니네 팀에 엘 있잖아

걘 그냥 엘.

아~ 엘이랑 얼마 전에 만났으니까

? 만났어요?

같이 만났잖아 몇 개월 전에

걘 성종이.



아ㅅㅂ웃다가침흘림진심집떠나가라웃엇네 성규오빠 ㅈㄴ 아무렇지않게 식사하면서 틀린 거… pic.twitter.com/SdZhEkKCQc — 마리 (@3ARIE) June 30, 2023

▼最后附上完整节目，还有圣圭新歌MV与最新音放舞台！



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