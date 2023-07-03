《BOYS PLANET》選秀節目出身的人氣男團ZB1被問到是誰允許你們開啟五世代大門，成員的機智回應！

雖然是讓人冷汗直流的提問，但成員金奎彬的機智回應化解了這場危機。

從 Mnet 選秀節目《BOYS PLANET》出身的人氣限定男團 ZEROBASEONE（簡稱ZB1）完整體出演了《小區明星K3》，一開場就被問到了相當尖銳的提問而引發討論。

主持人 Jonathan 開場就提問關於新聞上所寫的「開啟 KPOP 五世代序幕的 ZB1」，官方宣傳 ZB1 的誕生將會開啟 KPOP 偶像第五代大門，當時引發很熱烈的討論。



Jonathan 問：「是誰允許你們開啟第五代的大門？我很好奇。因為第四代有 LE SSERAFIM、IVE、aespa、Stray Kids，這些很紅的團體都來過我們節目，而且現在更紅了！所以到底是誰說你們開啟了新一代的大門？」



接著，成員金奎彬回答：「是…我媽說的。」引發全場爆笑，Jonathan 則略顯慌張地說：「等一下，如果提到媽媽的話，那就不得不認同了啊。恭喜了！恭喜你們開啟了第五代大門。」相信這個頭銜也讓成員們相當困擾，但奎彬的回應也是相當機智，成功代替官方化解了這場公關危機。



▼男團 ZB1 上《小區明星K3》的節目片段：



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