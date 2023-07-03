「WATER BOMB首爾」慶典之後這位女團成員爆紅，全網都在問她是誰？如今愛豆圈少見的「蜜腿」

這個女孩到底是誰？「WATERBOMB SEOUL 2023」之後這位新人女愛豆大受關注。

「WATER BOMB SEOUL 2023」於25日在首爾蠶室綜合運動場進行，吸引了不少愛豆團和歌手前往，除了aespa、宣美、 BTOB等人氣藝人貢獻了各種性感美照之外，一位新人女偶像也吸引了大眾的目光，演出之後人氣爆增，引來無數網友追問，她就是女團tripleS的成員金采娟，她的直拍火遍韓國各大網站。

當天金采娟和隊友們共同亮相舞台，為了符合「WATER BOMB」的風格，眾人的舞台造型也很清涼，金采娟上半身穿了一件細肩帶藍色泳衣，下半身搭配超短熱辣牛仔褲，白皙的皮膚在藍色泳衣的映襯之下更加顯白，貼身的服裝也展示出了玲瓏的曲線，一雙大長腿還是最近女團少見的「蜜大腿」，整個人都充滿了活力和甜美氣息。

看了金采娟直拍的網友們紛紛留言：「這是誰啊，快告訴我」、「WATER BOMB 舞台上隱藏的強者」、「女神」、「長髮真的太美了」等。 2004年出生的金采娟今年剛滿18歲，擁有170cm的高挑個子，但臉上還留有可愛的嬰兒肥，反轉魅力十分吸引人。

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