跌宕起伏！韓網友曝站姐拍照過程：有過這次經歷之後我對所有站姐都心懷敬意

在愛豆界，站姐一直都是神一般的存在，是她們為廣大粉絲拍到了本命的神級美照。

最近韓網上有網友分享了她與站姐好友一起參加演唱會時險象環生的經歷，立即引起了廣大追星族和網友的關注。 該網友以「有過這次經歷之後我對所有站姐都心懷敬意... 我真的嚇破膽哭得稀里嘩啦.......」為題，下寫下了長文。

이 뒤로 진짜 모든 홈마 분들이 존경스러워짐……

나는 너무 무서워서 진짜 눈물 줄줄 흘렸는데…… https://t.co/luwWxwCpg5<;/a> pic.twitter.com/3L4RMGif9K<;/a> — 와! (@waa_9380) June 12, 2023

網友透露：「事情發生在去年，當時我對某家男團還挺感興趣的，突然有一天我一個做站姐的好友拉我跟她一起去看這個男團的演唱會，其實我還沒喜歡到要去演唱會的程度，本來是想要拒絕的，但她卻說願意替我出一半的票錢，那我肯定要去看了，當下就點頭說OK。 雖然收二手票過程中差點被騙，還有更改購票ID這些波折，但最後還是成功買到了票。」



「到了演唱會當天，她一見到我連招呼都沒打就拿出相機教我怎麼拔記憶體卡，那時候我才醒悟：西八... 我被這女人利用了... 想要掉頭逃跑，但是又心疼我出的6萬塊，同時還顧念著朋友義氣，最後還是留下來了，其實真應該果斷走人...... 總之就這麼一起進入了場內，好友一邊慶幸照相機沒被搜出來，一邊拉著我往搖滾區隔離圍欄那邊走，我緊貼著圍欄站著，她則站在我身邊。

演唱會剛一開始，她就把我當做人肉三腳架拍起了照片。 剛剛過了20分鐘左右，一名保全人員快速走過來，我眼睜睜看著好友的胳膊被保安一把抓住，我真的要被嚇死了，緊張到呼吸暫停全身發抖，沒想到她瘋了一樣掙脫了保全，轉身就往人堆裡跑，保全慌忙追進去，下一秒好友居然又出現在了我面前，把相機塞到我懷裡之後就又逃走了。 我立刻按照她之前教我的方法拔出記憶體卡，然後把相機塞進衣服裡藏起來。 可是我的衣服實在太薄了，根本遮不住，搞笑的保全居然沒發現，當時我嚇得心臟都要跳出來了，既害怕又委屈，差點兒哭出來，我怎麼交了這麼一個朋友，我為什麼要經歷這麼恐怖的事情。

就在我還瑟瑟發抖的時候，她居然又平安回到了我身邊，像沒發生剛才的事情一樣又把相機掏出來繼續拍照。 這時的我... 也已經無心看演唱會了，仰著脖子360度亂轉，密切關注保安們的一舉一動。 過了一會她又被發現了，保全用手指著我們倆又衝了進來，這個瘋女人突然一下子抓住我的手腕俯身蹲了下去，只見她開始在人群中飛速爬行，所以也只能跟在後面沿著她開闢的道路爬行，她一隻手裡還高舉著相機，所以周邊人群... 很容易就給我們讓出了一條縫隙，我倆也沒被人踩到。

這時候成員們正好講完話，人群又開始拚命往前擠，可能她判斷這種情況下保安進不來，她就在搖滾區正中央找到了一個空隙猛地站起身，我也跟著站了起來，但是人實在是太多太擠了，我又轉身擠到搖滾區最後面去了，站在後排往前看，發現相機實在是太顯眼了，然後我又開始替她擔驚受怕，演唱會快結束的時候，她過來跟我匯合，公然舉著相機瘋狂拍攝，這個時候... 保全已經不怎麼抓人了。」



「演唱會結束後精疲力盡回到家裡... 仔細一看褲子被弄髒黑了一大片，兩個膝蓋又青又腫，然後抹了點藥膏就去睡了。 我和她說清楚了，絕不會再和她一起去看演唱會。 第二天早上睡醒後就取消關注了那個男團的官方帳號，這場演唱會之後我的收穫就是... 學會了以閃電般的速度拔掉相機記憶體卡... 學會了被保全抓住後該怎麼應對，這件事之後我對愛豆們看都不想看...... 但是，萬萬沒想到最近我卻又入坑了 THE BOYZ。」

看了整件事情的來龍去脈之後，有網友留言稱：「我以為站姐拍照都是被允許的」、「這位站姐太拼了」、「原來我們看到的美照都是站姐們這樣換來的」、「笑死我了，看來PO主去看的演唱會內場很大啊，我家本命開演唱會的場地太小，逃都沒地方逃」、「 雖然站姐提供了很多神圖，但他們卻是也影響到了其他觀眾」 等。

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