《BOYS PLANET》选秀节目出身的人气男团ZB1被问到是谁允许你们开启五世代大门，成员的机智回应！

虽然是让人冷汗直流的提问，但成员金奎彬的机智回应化解了这场危机。

从 Mnet 选秀节目《BOYS PLANET》出身的人气限定男团 ZEROBASEONE（简称ZB1）完整体出演了《小区明星K3》，一开场就被问到了相当尖锐的提问而引发讨论。

主持人 Jonathan 开场就提问关於新闻上所写的「开启 KPOP 五世代序幕的 ZB1」，官方宣传 ZB1 的诞生将会开启 KPOP 偶像第五代大门，当时引发很热烈的讨论。



Jonathan 问：「是谁允许你们开启第五代的大门？我很好奇。因为第四代有 LE SSERAFIM、IVE、aespa、Stray Kids，这些很红的团体都来过我们节目，而且现在更红了！所以到底是谁说你们开启了新一代的大门？」



接著，成员金奎彬回答：「是…我妈说的。」引发全场爆笑，Jonathan 则略显慌张地说：「等一下，如果提到妈妈的话，那就不得不认同了啊。恭喜了！恭喜你们开启了第五代大门。」相信这个头衔也让成员们相当困扰，但奎彬的回应也是相当机智，成功代替官方化解了这场公关危机。



▼男团 ZB1 上《小区明星K3》的节目片段：



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