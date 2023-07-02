《模範計程車》李帝勳在台上叫TAXI！大讚粉絲應援影片超精彩：「此刻我是世界上最幸福的人！」

演員李帝勳於7月2日晚間在新北與台灣粉絲們見面，15年前曾經來台觀光的他，本次再度來台希望挑戰自己15年前未能吃到的臭豆腐！更透露自己15年來不變的，就是飯後一定配一杯珍珠奶茶！

李帝勳從黑暗的舞台側邊突然登場，說自己要到新北市，是不是應該找台計程車載他去見面會現場呢？說著說著還自己介紹主持人出場，讓粉絲們覺得非常逗趣。李帝勳昨日晚間抵台，雖然時間已經11點多，但機場仍然有非常多粉絲們守候在現場歡迎他，讓他相當感動。



李帝勳透露自己15年前曾經來台旅遊，不過以公開行程來台這還是第一回，本來他私心想推掉工作，在台灣玩久一點再回去，無奈因為韓國正值梅雨季節影響電影拍攝行程，所以還是得趕回去。但他相當堅定地說，之後一定會自己偷偷來台灣玩，如果大家在路上捕獲了野生李帝勳，千萬不要遠遠大叫他的名字，只要走近他偷偷說「我認出你了」，就可以有跟男神合照的機會喔！



李帝勳超愛美食，雞排、小籠包、擔擔麵等等都非常吸引他，雖然大家推薦他去台北101拍照，主持人卻說他可能只想逛B1美食區！而李帝勳也推薦大家到韓國聖水洞的首爾林去玩，有很多快閃店可以逛喔！



李帝勳透露自己正在拍攝的電影是與IMF金融風暴相關的題材，他飾演一位從紐約來到韓國進行金融整合的角色，劇中會穿著西裝打扮以及說著一口流利的英語，李帝勳笑著說自己正在苦練英文，還能隨口說出英文的台詞來，但主持人要求他現場表演時，他突然驚覺「這樣是不是劇透了？」所以不能說太多。而正在拍攝的電視劇則是《搜查班長》，他飾演復古年代的一位刑警，也請大家持續期待。



李帝勳也與粉絲們大玩二選一遊戲，題目中有些TMI是在見面會中有提到的內容，譬如「最近看的動畫電影」「家中是否養過兩隻狗」等等，還是有少數的粉絲回答的不是正確答案，李帝勳還直接對答錯的粉絲說：「你剛剛都在睡覺嗎〜還是想讓我記住你〜」笑翻全場，之後也選出了3位幸運粉絲能夠與李帝勳合照。



粉絲們也貼心送上精彩的應援影片，李帝勳看了也感動不已，大讚粉絲相當用心，大呼「此刻我是世界上最幸福的人！」，這時後方還出現了台灣演員許光漢特別錄製的祝賀影片，先預祝李帝勳生日快樂，還開心地在台上跳來跳去與許光漢隔空擊掌。李帝勳強調除了很喜歡台灣以外，更感謝台灣的粉絲，也預告近期也很可能以工作身分再度來訪台灣，請大家期待。



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