BTS柾國單曲〈Seven〉發行日程預告超有誠意！角落秀出結實腹肌&胸肌，曲風將挑戰「夏日男神」稱號

看來這次柾國的solo新歌會相!當!精!彩!!!

人氣男團BTS防彈少年團忙內成員田柾國(Jung Kook)即將發行的solo單曲〈Seven〉公開了發行的日程表,角落暗藏玄機讓ARMY粉絲們期待感upup。



昨天率先公開了演員韓韶禧將擔任柾國這次新歌的MV主人公,男神與女神的合作,自然是成為了TOP熱門的話題,官方目前最新回應是「無法確認」。



而今天最新公開的新曲發行日程表中,7月3日將公開〈Still With You〉和〈My You〉的正式音源;6日概念照;7日花絮影片;12日新歌〈Seven〉預告;14日〈Seven〉的MV;15日表演影片正式回歸。



回歸日程的預告照也以手部為特寫,表達了對團隊和ARMY粉絲們的愛意,西裝外套底下則是結實的腹肌與胸肌若隱若現,這次的回歸曲風會是一首充滿歡快旋律和夏日氛圍的曲子,一起期待這首Summer Song〈Seven〉吧!

▼各大城市曼谷、巴黎、芝加哥、舊金山、達拉斯、紐約等地也出現〈Seven〉的宣傳海報。

Jungkook’s “SEVEN” promotional posters spotted in NEW YORK!#Jungkook #Seven #JungKook_Seven

SEVEN BY JUNGKOOK JULY 14 pic.twitter.com/mnxVcPLfiZ