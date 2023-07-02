BTS柾國單曲〈Seven〉發行日程預告超有誠意！角落秀出結實腹肌&胸肌，曲風將挑戰「夏日男神」稱號

看來這次柾國的solo新歌會相！當！精！彩！！！

人氣男團BTS防彈少年團忙內成員田柾國（Jung Kook）即將發行的solo單曲〈Seven〉公開了發行的日程表，角落暗藏玄機讓ARMY粉絲們期待感upup。



昨天率先公開了演員韓韶禧將擔任柾國這次新歌的MV主人公，男神與女神的合作，自然是成為了TOP熱門的話題，官方目前最新回應是「無法確認」。



而今天最新公開的新曲發行日程表中，7月3日將公開〈Still With You〉和〈My You〉的正式音源；6日概念照；7日花絮影片；12日新歌〈Seven〉預告；14日〈Seven〉的MV；15日表演影片正式回歸。



回歸日程的預告照也以手部為特寫，表達了對團隊和ARMY粉絲們的愛意，西裝外套底下則是結實的腹肌與胸肌若隱若現，這次的回歸曲風會是一首充滿歡快旋律和夏日氛圍的曲子，一起期待這首Summer Song〈Seven〉吧！

▼各大城市曼谷、巴黎、芝加哥、舊金山、達拉斯、紐約等地也出現〈Seven〉的宣傳海報。

▼在新歌公開前，先來欣賞一下〈Still With You〉吧～



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞