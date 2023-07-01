結婚10年依舊超甜蜜♥池晟帶著孩子們＆準備餐車到拍攝現場，給正在拍攝新劇的李寶英應援！

池晟爲了給正在拍攝新劇《海德》的妻子李寶英應援，帶著女兒和兒子一起到拍攝現場。

除了應援咖啡車外，還準備了鮑魚參雞湯、水果、餅乾等食物。池晟還用「爲了趕走炎熱的天氣，寶英一家人做了準備」、「海德加油！ 李寶英加油！！」的橫幅來表達對妻子的愛意。（兩人的合照真的好甜，寶英歐膩笑得好開心♥～



李寶英還公開牽著孩子們的手一起走在拍攝現場的背影照。這溫馨的照片，也讓網友們紛紛留言：「真是帥氣的家庭啊」、「只要幸福就好」、「最喜歡的一對夫妻」、「寶英歐膩笑起來太美了」、「真的太甜」、「好久沒有看到池晟了」等等。



池晟和李寶英兩人交往6年，在2013年9月結婚，2015年6月生下女兒、2018年2月生下兒子，池晟偶爾會透過IG公開溫馨家庭日常。為了兼顧事業和家庭，夫妻倆約定好輪流拍戲，對方拍戲時，也都會給彼此送上應援咖啡車。

日前，李寶英在《代理公司》飾演「高兒忍」一角，再次展現精湛的演技，近日還特別出演了《今生也請多指教》。而新劇《海德》是一部講述一個消失的人和追逐真相的女人之間的故事的追蹤驚悚電視劇，由李寶英、李茂生、李清娥、李敏載主演。



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