《今生也請多指教》EP.5搶先看申惠善無數次的求婚表白，但這一次是最最認真的正式告白觸動安普賢的心

【最新劇照】等了一週終於又有新的集數可以看啦！好期待～，韓劇史上最主動的女主再次展開追求攻勢。

tvN 人氣漫改劇《今生也請多指教》今晚將播出的EP.5官方釋出搶先看影片，面對潘知音（申惠善 飾）一次次難以理解的舉動，文瑞夏（安普賢 飾）提出了諸多疑問。



▼EP.5搶先看影片：



潘知音問：「你在想什麼呢？」文瑞夏回答道：「為什麼總是對我說平語呢？」、「潘知音妳為什麼總是對比妳年紀大的職場上司說平語呢？」雖然潘知音響否認卻再次被文瑞夏打斷話語：「那天，還有那天也是…」文瑞夏回想起她叫自己「瑞夏」的時候，瞬間想起了姐姐尹珠媛（尹珠媛也就是潘知音的前一世身份）



文瑞夏：「難道妳喝醉時就會哭嗎？」、「雖然我不知道妳為何而哭，但我好像又能夠理解那樣的心情。」

潘知音：「專務，要不要和我交往呢？」、「這次我的第一次告白」雖然前幾集連求婚都脫口而出了，但這卻是第一次正式的告白，能否觸動到瑞夏的心呢？

▼最新劇照A，在海邊跳著雙人舞的兩人～，畫面格外唯美！



▼最新劇照B，文瑞夏再次陷入危機！潘知音拿著擴音器登場解圍：「我的男人由我來守護！」



▼EP.5最新預告，文瑞夏似乎喜歡上潘知音了，但仍然對已逝的初戀尹珠媛念念不忘，潘知音驚覺情敵居然就是自己：



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