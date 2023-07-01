SHINee《文明特急》爆「最強成員」是泰民！15週年合作重錄《Amigo》，還有神秘未公開曲！

SHINee近日攜正規八輯《HARD》回歸，做客《文明特急》時聊了不少趣事，還驚喜製作了合作重錄版《Amigo》！果然SHINee和《文明特急》的相遇就是legend~

JaeJae特地打扮成《Amigo》打歌時期泰民的造型，讓本尊都驚呼一模一樣XD聊到三位成員的特質，泰民表示身邊這二位都氣場很強，其中珉豪是用能量壓制人、Key是用語言壓制人，自己夾在中間被壓扁。 Key：「把這一切都承受下來的傢伙才是最強的吧？」



聊到很多粉絲希望15週年重錄一些經典歌曲，JaeJae和粉絲們選的是《Amigo》，SHINee選《Ring Ding Dong》。 《Amigo》這首歌成員們一直覺得槽點滿滿，不僅現在看來歌詞蠻奇怪，當年也被吐槽「像社會文化課老師為了跟高中生拉近距離而把各種流行語拼湊在一起」。 而且歌曲推出時大部份成員還未成年，泰民只有16歲，Key坦言當時根本不知道唱的是什麼XD



但正是因為SHINee對這首歌的「迴避」，反而令部份粉絲更想看他們重新詮釋！珉豪聽到這消息痛苦地閉上眼睛XD



聊到《Ring Ding Dong》時，珉豪透露當時一起踢球的夥伴都給他起外號叫「Ding Dong」，不過他沒覺得反感，而是視作大家對歌曲人氣的認可。 最後經頻道粉絲投票決定重錄《Amigo》，SHINee也覺得是滿載回憶的一首歌，下周公開成品！



此外Key還透露有一首旋律非常好但填不到詞的曲子《Talking to an angel》，從SM招牌作曲家Kenzie到《姐姐真漂亮》金永厚都試過，甚至請f（x） Luna錄了和聲，可惜試了50個版本也選不出令人滿意的歌詞，所以從2007年一直埋沒至今。 JaeJae立即表示我們是填詞強者，交給我們就對了！不知《文明特急》能否挽救這首Key心中的潛力好歌呢~



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