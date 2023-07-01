结婚10年依旧超甜蜜♥池晟带著孩子们＆准备餐车到拍摄现场，给正在拍摄新剧的李宝英应援！

池晟爲了给正在拍摄新剧《海德》的妻子李宝英应援，带著女儿和儿子一起到拍摄现场。

除了应援咖啡车外，还准备了鲍鱼参鸡汤、水果、饼干等食物。池晟还用「爲了赶走炎热的天气，宝英一家人做了准备」、「海德加油！ 李宝英加油！！」的横幅来表达对妻子的爱意。（两人的合照真的好甜，宝英欧腻笑得好开心♥～



李宝英还公开牵著孩子们的手一起走在拍摄现场的背影照。这温馨的照片，也让网友们纷纷留言：「真是帅气的家庭啊」、「只要幸福就好」、「最喜欢的一对夫妻」、「宝英欧腻笑起来太美了」、「真的太甜」、「好久没有看到池晟了」等等。



池晟和李宝英两人交往6年，在2013年9月结婚，2015年6月生下女儿、2018年2月生下儿子，池晟偶尔会透过IG公开温馨家庭日常。为了兼顾事业和家庭，夫妻俩约定好轮流拍戏，对方拍戏时，也都会给彼此送上应援咖啡车。

日前，李宝英在《代理公司》饰演「高儿忍」一角，再次展现精湛的演技，近日还特别出演了《今生也请多指教》。而新剧《海德》是一部讲述一个消失的人和追逐真相的女人之间的故事的追踪惊悚电视剧，由李宝英、李茂生、李清娥、李敏载主演。



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