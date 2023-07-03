跌宕起伏！韩网友曝站姐拍照过程：有过这次经历之后我对所有站姐都心怀敬意

在爱豆界，站姐一直都是神一般的存在，是她们为广大粉丝拍到了本命的神级美照。

最近韩网上有网友分享了她与站姐好友一起参加演唱会时险象环生的经历，立即引起了广大追星族和网友的关注。 该网友以「有过这次经历之后我对所有站姐都心怀敬意... 我真的吓破胆哭得稀里哗啦.......」为题，下写下了长文。

이 뒤로 진짜 모든 홈마 분들이 존경스러워짐……

나는 너무 무서워서 진짜 눈물 줄줄 흘렸는데…… https://t.co/luwWxwCpg5<;/a> pic.twitter.com/3L4RMGif9K<;/a> — 와! (@waa_9380) June 12, 2023

网友透露：「事情发生在去年，当时我对某家男团还挺感兴趣的，突然有一天我一个做站姐的好友拉我跟她一起去看这个男团的演唱会，其实我还没喜欢到要去演唱会的程度，本来是想要拒绝的，但她却说愿意替我出一半的票钱，那我肯定要去看了，当下就点头说OK。 虽然收二手票过程中差点被骗，还有更改购票ID这些波折，但最后还是成功买到了票。」



「到了演唱会当天，她一见到我连招呼都没打就拿出相机教我怎么拔记忆体卡，那时候我才醒悟：西八... 我被这女人利用了... 想要掉头逃跑，但是又心疼我出的6万块，同时还顾念著朋友义气，最后还是留下来了，其实真应该果断走人...... 总之就这么一起进入了场内，好友一边庆幸照相机没被搜出来，一边拉著我往摇滚区隔离围栏那边走，我紧贴著围栏站著，她则站在我身边。

演唱会刚一开始，她就把我当做人肉三脚架拍起了照片。 刚刚过了20分钟左右，一名保全人员快速走过来，我眼睁睁看著好友的胳膊被保安一把抓住，我真的要被吓死了，紧张到呼吸暂停全身发抖，没想到她疯了一样挣脱了保全，转身就往人堆里跑，保全慌忙追进去，下一秒好友居然又出现在了我面前，把相机塞到我怀里之后就又逃走了。 我立刻按照她之前教我的方法拔出记忆体卡，然后把相机塞进衣服里藏起来。 可是我的衣服实在太薄了，根本遮不住，搞笑的保全居然没发现，当时我吓得心脏都要跳出来了，既害怕又委屈，差点儿哭出来，我怎么交了这么一个朋友，我为什么要经历这么恐怖的事情。

就在我还瑟瑟发抖的时候，她居然又平安回到了我身边，像没发生刚才的事情一样又把相机掏出来继续拍照。 这时的我... 也已经无心看演唱会了，仰著脖子360度乱转，密切关注保安们的一举一动。 过了一会她又被发现了，保全用手指著我们俩又冲了进来，这个疯女人突然一下子抓住我的手腕俯身蹲了下去，只见她开始在人群中飞速爬行，所以也只能跟在后面沿著她开辟的道路爬行，她一只手里还高举著相机，所以周边人群... 很容易就给我们让出了一条缝隙，我俩也没被人踩到。

这时候成员们正好讲完话，人群又开始拚命往前挤，可能她判断这种情况下保安进不来，她就在摇滚区正中央找到了一个空隙猛地站起身，我也跟著站了起来，但是人实在是太多太挤了，我又转身挤到摇滚区最后面去了，站在后排往前看，发现相机实在是太显眼了，然后我又开始替她担惊受怕，演唱会快结束的时候，她过来跟我汇合，公然举著相机疯狂拍摄，这个时候... 保全已经不怎么抓人了。」



「演唱会结束后精疲力尽回到家里... 仔细一看裤子被弄脏黑了一大片，两个膝盖又青又肿，然后抹了点药膏就去睡了。 我和她说清楚了，绝不会再和她一起去看演唱会。 第二天早上睡醒后就取消关注了那个男团的官方帐号，这场演唱会之后我的收获就是... 学会了以闪电般的速度拔掉相机记忆体卡... 学会了被保全抓住后该怎么应对，这件事之后我对爱豆们看都不想看...... 但是，万万没想到最近我却又入坑了 THE BOYZ。」

看了整件事情的来龙去脉之后，有网友留言称：「我以为站姐拍照都是被允许的」、「这位站姐太拼了」、「原来我们看到的美照都是站姐们这样换来的」、「笑死我了，看来PO主去看的演唱会内场很大啊，我家本命开演唱会的场地太小，逃都没地方逃」、「 虽然站姐提供了很多神图，但他们却是也影响到了其他观众」 等。

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