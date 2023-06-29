更換經紀公司！BigBang出身大聲正式成立日本粉絲俱樂部「D's light」7月將於日本開唱！

BigBang成員最近動作頻頻，沉寂了太久，似乎都即將復出於螢光幕前了，今日更傳出TOP崔勝鉉即將演出《魷魚遊戲2》，而大聲也悄悄從日本開始回歸歌壇。

大聲所屬經紀公司RND Company表示，6月28日大聲在日本正式成立粉絲俱樂部「D's light」，網頁開啟，也表示即將正式開啟活動。此外大聲也即將在韓國代表性的夏日慶典，也就是近來不僅在韓國國內更往海外推進的全球性活動「Water Bomb Japan 2023」中演出，也就是7月15日在大阪，接下來還有7月23日在名古屋，7月29日在東京登上「Water Bomb Japan 2023」的舞台傾力演出。

大聲之前在日本的粉絲基礎可說是相當穩固，也從2014年開始於日本SOLO出道，發行了「D's cover」「D's love」「Delight」「D-Day」等等歌曲，在日本Oricon排行榜上也是常勝軍，在當地相當活躍。2017年他也在日本舉辦了個人的巨蛋巡迴演唱會，有20多萬名粉絲前往參加，在當地有著非常高的人氣。



而今年4月大聲也宣布加入新的經紀公司RND Company，由業界資深人員組成的團隊，讓大聲除了原本的音樂，也朝向音樂劇、戲劇演出、廣播等等不分多領域發展，引發全球粉絲們的關注。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞