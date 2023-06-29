是收到了100億嗎？BLACKPINK LISA掀起瀏海，白色露背禮服超驚豔！《黑暗榮耀》大小「涏鎮」合體牽手

撩起劉海露出額頭的BLACKPINK LISA超大氣溫婉。

說起LISA，不得不提她的「鐵劉海」，無論風有多大，舞蹈動作有多激烈，她的劉海都紋絲不動地「捍衛」著額頭，因此飯圈還流傳出「流水的髮型，鐵打的劉海」這句玩笑語。 身為寶格麗BVLGARI全球代言人的LISA昨晚（29日）出席了官方活動，一襲性感露背白色禮服驚艷全場。



LISA穿了一條缎面白色禮服，長度及地，正面看平平無奇，當她轉過身去卻別有洞天，整個後背裸露出來，顯出性感美背，再加上全套珠寶的加持，讓LISA整個人充滿了貴氣。 而粉絲們的目光卻集中在了她的劉海上，幾乎不露額頭的她將劉海梳起來，看似隨意地扎了個丸子頭，髮尾巧妙地露出頭頂一截，將五官完全彰顯出來。



劉海對於LISA來說有多重要呢，她曾經在綜藝節目《認識的哥哥》中透露過「給100億（韓幣，下同）的話，會毫不猶豫地露出整個額頭，如果只有50億的話，可能考慮露一半。」 對劉海的執著逗得全場哈哈大笑。

當天寶格麗的活動現場，還留下了十分可愛的一幕，《黑色榮耀》中「朴涏鎮」學生時期和成年角色的扮演者辛叡恩和林智妍相遇，兩人一邊走一邊聊天，戲後再次同框，引得劇迷們尖叫。



헐ㅁㅊ 신예은 임지연 연진이들 투샷 드디어 떳다 pic.twitter.com/epFy12HZYd — 징 (@fzzzzzaaz) June 28, 2023

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